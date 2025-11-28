Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Από δύο μέρη θα αποτελείται η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», όπως ανακοινώθηκε από τον εκδοτικό οίκο Gutenberg.



Λίγες ημέρες μετά την εκδοτική επιτυχία της Ιθάκης, στις 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει, απαντώντας, όπως έχει ο ίδιος υπονοήσει, σε όλη την κριτική που έχει δεχτεί για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο. Η ώρα προσέλευσης για την παρουσίαση έχει οριστεί στις 18:30, ενώ η εκδήλωση αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00.





Το πρώτο μέρος της παρουσίασης θα αφορά το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα της «Ιθάκης». Στο πάνελ θα συμμετέχουν οι εξής:



Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών



Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών



Γιώργος Χουλιαράκης

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)





Το δεύτερο μέρος θα αφορά τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος θα εκφωνήσει τη δική του ομιλία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και με όσα έχει ο ίδιος υπονοήσει σε ανάρτησή του, θα απαντήσει αναλυτικά σε όλη την κριτική που δέχτηκε μετά την έκδοση του βιβλίου, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από πρώην συνεργάτες του, στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος.



Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν αναλάβει δύο δημοσιογράφοι, η Μαρία Νικόλτσιου από την τηλεόραση του Alpha και ο Αντώνης Αντζολέτος από τον ΣΚΑΪ και την Καθημερινή.



Για την παρουσίαση δεν έχουν αποσταλεί προσκλήσεις, συνεπώς αναμένεται να υπάρξει κοσμοσυρροή, ενώ ενδιαφέρον θα έχει το ποια πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων θα προσέλθουν προκειμένου να την παρακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η παρουσίαση ενδέχεται να εξελιχθεί σε πολιτικό γεγονός, αφού ο ανοιχτός χαρακτήρας της και η ελεύθερη είσοδος θα δώσει και το στίγμα ώστε να συγκεντρωθούν υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, ακόμη και έξω από το ιστορικό θέατρο της Αθήνας.



Το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει και αντίστοιχη παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά τα Χριστούγεννα θα γίνουν παρουσιάσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

