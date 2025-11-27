Αλέξης Τσίπρας: Απαντά στην κριτική του βιβλίου του - «Τους ευχαριστώ πολύ, θα μιλήσω την Τετάρτη»

Το πολυσυζητημένο βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τον τίτλο «Ιθάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας, «χτύπησε ξανά» μέσω social media και απάντησε στους επικριτές του που τις τελευταίες ημέρες σχολιάζουν ποικιλοτρόπως το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Ο πρώην Πρωθυπουργός με δηκτικό τόνο «ευχαρίστησε» τους επικριτές του, περιλαμβάνοντας στο βίντεο αποσπάσματα από τον σχολιασμό του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ενώ συμπεριέλαβε επίσης πρώην συντρόφους όπως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε πως ο ίδιος θα μιλήσει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, που έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του βιβλίου του στο Θέατρο Παλλάς στις 19:00.

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 το απόγευμα στο Θέατρο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το βίντεο «ντύνει» το γνωστό τραγούδι «Ο Αλέξης» των Olympians και ο στίχος «πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης».

