Το βιβλίο Τσίπρα υπενθυμίζει ποια δύναμη μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών, λένε στο Μαξίμου

Με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία θα κινηθεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα καθώς , παρά τα προβλήματα, εκτιμά πως η διαχείρισή της παραμένει προνομιακός της χώρος.

Η γάτα, μάλιστα, μου έλεγε σήμερα το πρωί πως στο Μαξίμου εκτιμούν πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έφτασε την κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσει στην ελληνική κοινωνία ποια δύναμη στη χώρα είναι αυτή που μπορεί να στηρίξει το εισόδημα των πολιτών.

Στα μέσα Δεκεμβρίου η πολιτική αντιπαράθεση θα περάσει στο επίπεδο του κοινοβουλίου με τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί στις 17 του μηνός, εκεί όπου η γάτα αναμένει και κάποια έκπληξη την τελευταία στιγμή από τον Πρωθυπουργό.

Αύριο Πέμπτη ο προϋπολογισμός θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο ενώ παράλληλα ο Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσει και το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το νέο δηλαδή πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει και το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής με θέμα την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας και τον τοπικό σχεδιασμό σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Εκεί θα παρουσιαστούν και τα στοιχεία από τις επαφές που έχει όλο το προηγούμενο διάστημα ο Θανάσης Κοντογεώργης στην επαρχία με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων και των πολιτικών επίλυσής τους. Κάπως έτσι, λοιπόν, θα πορευτούμε μέχρι το τέλος του έτους.

Όσον αφορά το τεράστιο μέτωπο που έχει ανοίξει με τους αγρότες και το οποίο προβληματίζει το Μαξίμου, η γάτα με διαβεβαιώνει πως οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, μιλάμε για την προκαταβολή του 70% της ενίσχυσης ενώ θα εξοφληθούν όλα μέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι τότε θα ψηφιστεί και το νομοσχέδιο για την ανάληψη όλων των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Στην κυβέρνηση πάντως γνωρίζουν πως το μεγάλο πρόβλημα πλέον για τους αγρότες δεν είναι η αδιαφάνεια που υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις όσον αφορά την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος αλλά το ζήτημα των χαμηλών τιμών που πωλούνται τα προϊόντα τους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι τιμές αυτές … εκτοξεύονται όταν αυτά φτάνουν στο ράφι.

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους , όπως με ενημέρωση η γάτα, τα πράγματα με την ευλογιά φαίνεται να είναι κάπως καλύτερα στη Θεσσαλία, υπάρχει όμως πλέον ζήτημα και στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία κάτι που δείχνει πως όλο αυτό είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Επειδή όμως υπάρχει αντικειμενικό ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες κτηνοτρόφους στη χώρα αλλά και μεγάλο θέμα με τις τιμές του κρέατος που συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει όπως μου μεταφέρθηκε « ένα σχήμα για την απώλεια εισοδήματος στους κτηνοτρόφους που χτυπήθηκαν από την ευλογιά» πιθανότατα στη λογική κάποιας νέας οικονομικής ενίσχυσης.

Κλείνοντας να πω, επειδή το έψαξα, πως η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τους αγρότες το επόμενο διάστημα και δεν προσανατολίζεται σε κινήσεις που θα οξύνουν το κλίμα, όπως θα ήταν το … «βίαιο» άνοιγμα των οδικών αρτηριών που πιθανά θα κλείσουν από τα μπλόκα των αγροτών.

