Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Χτίζει τείχος ο Ανδρουλάκης, ρίχνει γέφυρες ο Δούκας;

Η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί από τη στιγμή της κυκλοφορίας του σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις, τόσο λόγω των όσων αναφέρει σχετικά με πρώην συνεργάτες του στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως επειδή επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, με ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο της πολιτικής του επανενεργοποίησης μέσω ενός νέου φορέα.

Η προοπτική του σχηματισμού ενός νέου φορέα φαίνεται να προκαλεί ευρύτερες αναταράξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, με το βάρος να πέφτει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ούτως ή άλλως «βράζει» η συζήτηση για μελλοντικές κυβερνητικές συνεργασίες.

Το ΠΑΣΟΚ πολύ συνειδητά έχει επιλέξει να μην αντιδράσει επίσημα στα όσα αναφέρονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν το βαθμό της επιδραστικότητάς του. Εξαίρεση σε αυτή τη στάση είναι η διακίνηση της ανακοίνωσης του διευθυντή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Μανώλη Όθωνα, ο οποίος με πολύ αιχμηρό τρόπο διέψευσε όσα ανέφερε για την πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση δε σημαίνει ότι η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα περνάει πράγματι αδιάφορη από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμη να υψώσει τείχος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο εκτός των άλλων καταλογίζει και την εχθρική του στάση στα χρόνια προ του 2015. Είναι ενδεικτικό ότι σε συνέντευξή της στο Action24 χθες το βράδυ, η Άννα Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι «αντί για rebranding έκανε reminding» και ότι στο βιβλίο του εξέθεσε όλους τους πρώην συνεργάτες του προκειμένου ο ίδιος να εμφανιστεί αλάνθαστος.

Από την άλλη πλευρά, ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, προκάλεσε έντονες συζητήσεις, όταν μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι «αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε καθαροί στις θέσεις μας, να μην φοβόμαστε τον διάλογο. Είναι ταυτοτικό στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυριαρχήσει αν μιλάει καθαρά με τις θέσεις του και τις απόψεις του και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Δεν θέλουμε ένα κλειστό και φοβικό ΠΑΣΟΚ, θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που κυριαρχεί και απευθύνεται στη μεγάλη προοδευτική παράταξη, στον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο». Αρκετοί ερμήνευσαν τα λεγόμενα του Χάρη Δούκα ως «άνοιγμα» στον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα την ημέρα της κυκλοφορίας του βιβλίου του.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Χάρης Δούκας τόνισε σε όλους τους τόνους ότι στηρίζει τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γράψει ένα βιβλίο και δεν έχει δημιουργήσει κόμμα, αλλά και ότι ο ίδιος ήταν μαζί με τη Φώφη Γεννηματά «όταν παλεύαμε, με τον Τσίπρα πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ δεσπόζουσα δύναμη στη κεντροαριστερά». «Γνωστές, καταγεγραμμένες οι διαφορές μας και οι ξεκάθαρες προσεγγίσεις μας και οι μεγάλες μας διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγμα, με τον Καμμένο που πήγε», τόνισε ο κ. Δούκας.

Καθώς οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς αναμένεται να γίνουν τους επόμενους μήνες ακόμη πιο πυκνές, με τον Αλέξη Τσίπρα να λειτουργεί επί της ουσίας ως βασικός επιταχυντής τους, η συζήτηση αυτή θα γίνεται όλο και εντονότερη εντός του ΠΑΣΟΚ.

