Ο διευθυντής του γραφείου της Φώφης Γεννηματά διαψεύδει Τσίπρα

Ο διευθυντής του Γραφείου της αείμνηστης πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά, Μανώλης Όθωνας, διαψεύδει με ανάρτησή του τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα διεμήφθεισαν μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και της Γεννηματά το 2015.

Ο κ. Όθωνας κάνει λόγο για rebranding που βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει, ενώ καταλήγει ειρωνικά:

«Κατά τα άλλα καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα: Στα ιστορικά μυθιστόρηματα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο».

Στην ανάρτησή του, ο κ. Όθωνας αναφέρει: «Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια - τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε».

Όπως σχολιάζει ο κ. Όθωνας, ούτως ή άλλως η Φώφη Γεννηματά θα αρνιόταν μια σύμπραξη με την ακροδεξιά του Πάνου Καμμένου, ωστόσο «δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα». «Αντίθετα καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα», τονίζει ο κ. Όθωνας.

Παράλληλα διαψεύδει και μια δεύτερη αναφορά σχετικά με την απλή αναλογική.

Όπως αναφέρει ο κ. Όθωνας, «ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη -αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια».

«Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια», καταλήγει ο Μανώλης Όθωνας.

Σημειώνεται ότι στο βιβλίο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει σχετικά με το πρώτο περιστατικό με το τηλέφωνο, το οποίο διαψεύδει ο κ. Όθωνας:

«Το ίδιο κιόλας βράδυ, όταν η Φώφη Γεννηματά με πήρε τη λέφωνο για να με συγχαρεί, έσπευσα να της κάνω μια πρώτη νύ ξη. Της είπα ότι επιθυμούσα να συγκροτήσω μια Κυβέρνηση ει δικής τους συμμετοχής. Όμως αυτή μου το ξέκοψε: Από τη στιγ ρύτερης αποδοχής και θα ήθελα να συζητήσουμε τη δυνατότητα μή που ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα είναι στην Κυβέρνηση, δεν υπήρχε καν λόγος να θέσω δημόσια τέτοιο ζήτημα. Κι αν έθετα θα έλεγε «όχι».

«Είσαι σίγουρη;» τη ρώτησα.



«Ναι, είμαι σίγουρη».



Έτσι, κλείσαμε το τηλέφωνο».

