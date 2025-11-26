«Μόλις το είδα, το έβαλα στα πόδια...» - Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε στα Εξάρχεια αφίσα του

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006, ο 32χρονος τότε Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να κερδίσει σημαντική αναγνωρισιμότητα και να συγκεντρώσει ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 10,51% στο Δήμο Αθηναίων, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση πίσω από τους Νικήτα Κακλαμάνη και Κώστα Σκανδαλίδη.

Η πορεία του αυτή αποτέλεσε ορόσημο, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον πολιτικό στίβο με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η προεκλογική εκστρατεία του Τσίπρα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον ίδιο να παραδέχεται σε αποσπάσματα από το βιβλίο του «Ιθάκη» πως η ξαφνική αναγνωρισιμότητα τον αιφνιδίασε.

Θυμάται χαρακτηριστικά μία στιγμή στις αρχές καλοκαιριού, όταν βγαίνοντας για ψώνια στην περιοχή των Εξαρχείων, αντίκρισε αφίσες με τη μορφή του να τον περιβάλλουν, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί έντονη αμηχανία και να αναλογιστεί την αλλαγή στη ζωή του.

Η πρωτοβουλία ανήκε στους συντρόφους της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, που φρόντισαν να διαδώσουν το μήνυμά του σε πολυσύχναστα σημεία, εκμεταλλευόμενοι την κίνηση της λαϊκής αγοράς και των σούπερ μάρκετ. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε για τον Τσίπρα μια σημαντική στιγμή αυτογνωσίας, όπου συνειδητοποίησε την ανάγκη να προσαρμοστεί στη νέα του θέση ή να αποσυρθεί από το πεδίο.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα που δημιούργησε θετική ατμόσφαιρα τόσο στον ίδιο όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας αποφάσισε να συνεχίσει να εργάζεται ως μηχανικός, συνδυάζοντας την επαγγελματική του δραστηριότητα με την ενεργό πολιτική ανάμειξη. Η δέσμευσή του να ενισχύσει την αντιπολίτευση στον Δήμο Αθηναίων απαιτούσε σημαντικές θυσίες, όπως ο περιορισμός των ταξιδιών εκτός πόλης.