Οι αναποφάσιστοι και το φάντασμα της αποχής, η ημερομηνία των εκλογών και τα ανέκδοτα με τον Τοτό

Η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και το φάντασμα της αποχής

Σπάνε το κεφάλι τους οι γαλάζιοι δημοσκόποι να καταλάβουν τι συμβαίνει με την αποσυσπείρωση της ΝΔ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των γκάλοπ που κανείς όμως δεν το παραδέχεται ανοιχτά είναι ότι (μέχρι τώρα) ούτε οι παραδοσιακοί δεξιοί ψηφοφόροι δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Έχουν μετακινηθεί όλοι στη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και έχουν στηλώσει τα πόδια. Αν δεν πάνε ούτε οι δεξιοί να ψηφίσουν κλάφ’ τα Χαράλαμπε... Ποιο κέντρο και ποια κεντροδεξιά; Το κόμμα είναι το πρόβλημα... Για αυτό ο Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή να πέσουν όλοι με τα μούτρα στους κομματικούς μηχανισμούς μήπως και επιτευχθεί κάποια ένεση του γαλάζιου ηθικού και ξεκολλήσουν επιτέλους από το 30% της εκτίμησης ψήφου. Έχει βάλει ό,τι asset έχει μήπως και επιτευχθεί κάποιο γαλάζιο ντοπάρισμα στους απογοητευμένους δεξιούς...

Η ημερομηνία των εκλογών και τα ανέκδοτα με τον Τοτό

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν τα παραπάνω, κάποιοι διαρρέουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές εντός του 2026 και μάλιστα δίνουν και ημερομηνίες! Το τελευταίο που άκουσα τρώγοντας σμυρναίικα κουλουράκια και κόντεψα να πνιγώ, είναι ότι θα κάνει εκλογές την Κυριακή των Βαΐων. Έλα Χριστέ κι Απόστολε. Και πότε θα κάνει τις επαναληπτικές; Θα στήσει κάλπες δηλαδή μέσα στις γιορτές που ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί και θα τους πει πάτε να ψηφίσετε; Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Δεν θα βρει ούτε την ψήφο των υπουργών του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συνέλθετε αδέρφια.

Ο Νίκος «θεματοφύλακας» του ΣΥΡΙΖΑ

Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά ο Νίκος Παππάς είναι ο μόνος πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα που δεν έχει περάσει στην αντεπίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού. Παρά την κριτική που του ασκεί ο Τσίπρας στην Ιθάκη ο Νίκος εμφανίζεται ψύχραιμος και υπερασπίζεται όλες τις επιλογές της διακυβέρνησης 2015 - 2019. Εμφανίζεται περίπου ως θεματοφύλακας του ΣΥΡΙΖΑ... Δεν ξέρω αν με εννοείτε;

Η εκδήλωση μνήμης για τον Βαρδή

Μια και το θυμήθηκα το αφήνω εδώ να υπάρχει. Για άλλη μια φορά ορισμένοι έγκριτοι δημοσιογράφοι που έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάει στην εκδήλωση μνήμης της οικογένειας Βαρδινογιάννη για τον αείμνηστο Βαρδή, πήγαν... κουβά. Ο πρωθυπουργός πήγε κανονικά στην εκδήλωση που έγινε χθες στο Μέγαρο Μουσικής παρά τα όσα γράφονται ότι είναι στα μαχαίρια με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη κλπ. Είδα κι άλλους βέβαια. Το Ν. Ανδρουλάκη, Αλ. Τσίπρα, Κ. Τασούλα, Π. Παυλόπουλο, Κ.Καραμανλή, Ν. Δένδια, Ολ. Κεφαλογιάννη, Β. Κικίλια, Κ. Χατζηδάκη, Ευ. Μυτιληναίο, Δ.Μελισσανιδη, Γ. Στουρνάρα κ.α. Είδα και μία θερμή χειραψία μεταξύ του Χάρη Δούκα και Κώστα Μπακογιάννη. Όλο χαμόγελα ήταν ο νυν με τον τέως δήμαρχο παρά το γεγονός ότι σφάζονται...

Το επόμενο στρατηγικό βήμα της ΔΕΗ

Στο επόμενο στρατηγικό βήμα προχωρά η ΔΕΗ που βάζει πόδι στη σταθερή τηλεφωνία. Ο προσανατολισμός αφορά σε συνδυαστικά πακέτα ενέργειας–τηλεπικοινωνιών, με στόχο να καταστεί μέχρι το 2030 ο τέταρτος κύριος παίκτης στην αγορά. Εκμεταλλευόμενη το συγκριτικό πλεονέκτημα χαμηλού κόστους για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και την ικανότητα προσφοράς ανταγωνιστικών τιμών, η εταιρεία στοχεύει σε 590.000 συνδρομητές έως τα τέλη του 2028 — περίπου 11% της αγοράς, έναντι 908.000 συνδρομητών της Vodafone που σήμερα κατέχει την τρίτη θέση. Η διοίκηση αναθεωρεί το προηγούμενο μοντέλο «internet only», κρίνοντας ότι η διείσδυση απαιτεί πλήρες φάσμα υπηρεσιών και αναπτύσσει τεχνολογία VoIP για την παροχή σταθερής τηλεφωνίας. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει ολοκληρωμένα πακέτα που θα συνδυάζουν ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και έξυπνες οικιακές λύσεις, αξιοποιώντας τη βάση των 5,5 εκατ. πελατών της ΔΕΗ και το retail δίκτυο της Κωτσόβολος.

Το rebranding της Αγγελάκης

Τo rebranding αναμφίβολα έχει την τιμητική του το τελευταίο διάστημα. Όχι μην πάει ο νους σας στον Τσίπρα. Eκτενές rebranding ολοκλήρωσε πρόσφατα η πτηνοτροφική εταιρεία Αγγελάκης, επανακαθορίζοντας την εταιρική ταυτότητα και θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης, έναν μετασχηματισμό που συνδυάζει επενδύσεις υποδομών, επιχειρησιακή κλίμακα και ενίσχυση του εμπορικού στίγματος.

Η Αγγελάκης βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης και επιχειρηματικού μετασχηματισμού, με στοχοθεσία να ενισχύσει την παραγωγική της ικανότητα και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς τροφίμων. Το πρώτον επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ, που ξεκίνησε το 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026, περιλαμβάνει επέκταση 6.000 τ.μ. στις εγκαταστάσεις, διπλασιασμό της δυναμικότητας του εργοστασίου ζωοτροφών, ανάπτυξη νέων πτηνοτροφείων, στρατηγικές εξαγορές μονάδων και σημαντική αύξηση της δυναμικότητας και της εκκολαπτικότητας του εκκολαπτηρίου. Οι στοχευμένες αυτές παρεμβάσεις βελτιώνουν την κάθετη ολοκλήρωση και την παραγωγική ευελιξία του ομίλου. Παράλληλα, η διοίκηση έχει υποβάλει δύο νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2028, με κεντρικό άξονα την κατασκευή εργοστασίου πτηνοσφαγής που θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της συνολικής δυναμικότητας της εταιρείας και θα ενισχύσει την δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο εγχώριων όσο και εξαγωγικών αγορών.

Ο ΑΔΜΗΕ και αύξηση κεφαλαίου

Αναγκαία έχει καταστεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον ΑΔΜΗΕ, δεδομένου ότι το δεκαετές επενδυτικό πλάνο ύψους 6 δισ. ευρώ απαιτεί κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου 1 δισ. ευρώ. Η σχετική φημολογία υποστηρίζει ότι στη λίστα ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται κυρίως ευρωπαϊκά και αμερικανικά funds, ενώ πρόσφατα προσετέθη και σημαντικός θεσμικός παίκτης από την Αυστραλία, ενισχύοντας το διεθνές ενδιαφέρον. Aρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η ΑΜΚ έχει σχεδιαστεί μεθοδικά τους τελευταίους μήνες, σε συνεννόηση με τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες που θα στηρίξουν τη δομή και τη διανομή της προσφοράς. Στελέχη αγοράς επισημαίνουν ότι, παρά το έντονο ενδιαφέρον και την ώριμη προετοιμασία, η ολοκλήρωση της ΑΜΚ πριν το τέλος του 2025 φαντάζει δύσκολη, καθώς τα τεχνικά, ρυθμιστικά και διαπραγματευτικά στάδια απαιτούν χρόνο.