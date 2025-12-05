Ο Τζάστιν Τριντό «επιβεβαιώνει» τη σχέση με την Κέιτι Πέρι σε «τρελή» ανάρτηση

H σχέση του Καναδού πρώην πρωθυπουργού και τη σούπερ σταρ της ποπ, αιφνιδίασε πολλούς όταν αποκαλύφθηκε.

Τώρα ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσε ίσως άθελά του τη σχέση του με την Κέιτι Πέρι σε μία «τρελή ανάρτηση« όπως τη χαρακτήρισαν οι χρήστες του διαδικτύου.

Ο Τριντό ο οποίος παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία στις αρχές τους έτους, θέση που κατείχε από το 2015, θεωρείται από τους πιο εμφανίσιμους συναδέλφους του.

Η σχέση τους, που περιλαμβάνει ραντεβού, δείπνα σε εστιατόρια και στιγμές χαλάρωσης σε πολυτελή γιοτ, φαίνεται πως ανεβαίνει επίπεδο με τον πολιτικό να παρασύρει στον κόσμο του την τραγουδίστρια, επιβεβαιώνοντας την πανηγυρικά.

Ο Τριντό και η Πέρι ποζάρουν μαζί με τον Ιάπωνα πολιτικό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του Γιούκο με φόντο ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τη φωτογραφία ωστόσο τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, πιθανόν χωρίς να συνειδητοποιεί ότι επιβεβαίωνε τη σχέση τους.

Αλλά ο 53χρονος Τριντό δεν φάνηκε να θίγεται, αντίθετα έγραψε στην ανάρτηση: «Χαίρομαι που σε βλέπω @kishida230. Η Κέιτι και εγώ ήμασταν τόσο χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε μαζί σου και τη Γιούκο.

«Σε ευχαριστώ, Φούμιο, για τη φιλία σου και τη συνεχή δέσμευσή σου τόσο στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες όσο και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».