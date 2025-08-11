Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά
Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Επιχειρούν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης
Επί ποδός η Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας κοντά στη λίμνη Βουλκαριά στην Αιτωλοακαρνανία και κατακαίει αγροτοδασική έκταση
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, ενώ την επιχείρηση συνδράμουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ αυτή την στιγμή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από Βόνιτσα προς Πάλαιρο στο ύψος της διασταύρωσης του Αγίου Κωνσταντίνου.
Με πληροφορίες από aitolianews.gr, akarnanikanea.gr
