Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.

Μάλιστα λίγο πριν τις 13:30 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στα Πετράλωνα να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 3 εναέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες από το πύρινο μέτωπο.

