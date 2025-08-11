Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης - Μήνυμα του 112
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα» αναφέρει το μήνυμα του 112 - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα του Δήμου Μεσσήνης.
Μάλιστα λίγο πριν τις 13:30 ήχησε και το 112 προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στα Πετράλωνα να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 45 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 18 άτομα από πεζοπόρα τμήματα και 3 εναέρια μέσα. Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικίες από το πύρινο μέτωπο.
