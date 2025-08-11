Ζάκυνθος: Φωτιά σε τουριστικό σκάφος - Ασφαλής απομάκρυνση 168 επιβατών

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μία από τις μηχανές επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου.

Στο σκάφος βρίσκονταν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

Η φωτιά στη μηχανή κατασβέστηκε από το πλήρωμα με ίδια μέσα, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.