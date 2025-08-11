Υπό έλεγχο η φωτιά στην Οινόη: «Ξεκίνησε από καλώδια ηλεκτροδότησης - Κάηκαν μερικώς δύο σπίτια»

«Aπό αστοχία καλωδίου ηλεκτροδότησης ξεκίνησε μια επικίνδυνη πυρκαγιά και μάλιστα μέσα σε σπίτια που μπορούσε να απειλήσει άμεσα ανθρώπινες ζωές» ανέφερε αρχικά μιλώντας στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος για την φωτιά που ξέσπασε στις 03:00 τα ξημερώματα στην Οινόη και που πλέον έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

«Αντιμετωπίσαμε δύσκολες συνθήκες. Από τις 03:00 τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε από τα drones τα οποία έχουμε θέσει σε επιφυλακή. Είδαμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά σε δασώδη περιοχή», τόνισε ενώ αναφορικά με τις ζημιές ο δήμαρχος είπε πως «κάηκαν μερικώς δύο σπίτια με αποθήκες», ενώ ελιές και αμπέλια έχασαν κάποιες από τις εκτάσεις τους.

«Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινης ζωής και μεγαλύτερες απώλειες σε περιουσίες λόγω της εκκένωσης» ανέφερε κλείνοντας ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Σημειώνεται πως για την φωτιά που μαινόταν στην Οινόη ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός του 112 και καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ακόμη είχε διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

