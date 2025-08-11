Φωτιά στην Οινόη – Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου στον Άγιο Δημήτριο – Ήχησε το 112

Ύφεση παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην τοποθεσία Άγιος Δημήτριος της Οινόης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 116 Πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Οινόης που τους ενημέρωνε για τη δασική πυρκαγιά και τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.