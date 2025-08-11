Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις από 2.000 – 6.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες

Σύσκεψη για τη διαδικασία αποζημιώσεων των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Λαυρεωτική πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της περιοχής, υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Από τις 18 έως τις 27 Αυγούστου, οι πολίτες καλούνται να υποβάλουν το έντυπο καταγραφής ζημιών, καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε9, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν 600 ευρώ για τα πρώτα έξοδα, ενώ οι αποζημιώσεις για κατοικίες διαμορφώνονται ως εξής:

2.000 ευρώ για πρώτη κατοικία με πράσινη σήμανση

4.000 ευρώ για κίτρινη σήμανση

6.000 ευρώ για κόκκινη σήμανση

Για παραθεριστικές κατοικίες, τα ποσά μειώνονται στο μισό. Παράλληλα, προβλέπεται κρατική αρωγή 300-500 ευρώ τον μήνα, με αναδρομική ισχύ, για την κάλυψη ενοικίου.

Η διαδικασία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα υποστηρίζεται από υπαλλήλους σε κάθε δημοτική αρχή. Σε δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά έργα.

Ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι πιο γρήγορη και ευέλικτη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της ΓΔΑΕΦΚ ζήτησε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, τόνισε πως τα καθαρισμένα οικόπεδα συνέβαλαν στην κατάσβεση και ζήτησε την απομάκρυνση πιθανών εστιών ανάφλεξης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστος, ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί μήνυση κατά του ΔΕΔΔΗΕ.