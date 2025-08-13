Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Προήδρευσε σε σύσκεψη για τις φωτιές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Στη διυπουργική - διακλαδική σύσκεψη στο Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν: ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι Υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Ανιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.

Την ίδια στιγμή νέα εντολή είχαμε για εκκενώσεις οικισμών στην Πάτρα, ενώ η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08). Σπίτια, επιχειρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες και αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ως αποτέλεσμα των έξι μεγάλων πυρκαγιών που «ξέσπασαν» στην Ελλάδα.

