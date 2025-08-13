Φωτιά στη Χίο: Σπάει καρδιές φωτογραφία από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες
Η Χίος είναι ένα από τα πολλά σημεία της χώρας, που οι άνθρωποι δοκιμάζονται στον μέγιστο βαθμό - Οι πυροσβέστες έχουν ξεπεράσει τα όρια των αντοχών τους
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στα όριά του έχει φτάσει ο μηχανισμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
Η Χίος είναι ένα από τα πολλά σημεία της χώρας, που δοκιμάζονται στον μέγιστο βαθμό.
Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφονται από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές προκαλούν σοκ και θλίψη, καθώς η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της έναν πραγματικό «κρανίου τόπο». Η πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες.
Το Fire Fighting Greece δημοσίευσε μια φωτογραφία από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες και απεικονίζει πλήρως την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλεται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της
12:26 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ