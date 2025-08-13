Φωτιά στη Χίο: Σπάει καρδιές φωτογραφία από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες

Στα όριά του έχει φτάσει ο μηχανισμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Η Χίος είναι ένα από τα πολλά σημεία της χώρας, που δοκιμάζονται στον μέγιστο βαθμό.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφονται από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές προκαλούν σοκ και θλίψη, καθώς η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της έναν πραγματικό «κρανίου τόπο». Η πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες.

Το Fire Fighting Greece δημοσίευσε μια φωτογραφία από τους αποκαμωμένους πυροσβέστες και απεικονίζει πλήρως την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλεται.

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ......... Χίο pic.twitter.com/FbHPwWdIXP — Fire Fighting Greece (@FightingGreece) August 13, 2025

