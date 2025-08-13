Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»

Σε κόκκινο συναγερμό το νησί - Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στη Χίο: «Οι φλόγες έχουν φτάσει στη Βολισσό, έχουν καεί μαγαζιά κοντά στο λιμάνι»
Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν εκατοντάδες Πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα που δημιούργησε η αρχική Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Νέας Ποταμιάς Χίου το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου, σε χώρο κοντά σε ανεμογεννήτριες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι προσπάθησαν να περιορίσουν την καταστροφή, δίνοντας μάχη με τα μέτωπα της φωτιάς. Οι οικισμοί της Αμανής και η Βολισσός εκκενώθηκαν, με την πλειονότητα των κατοίκων να φιλοξενούνται σε συγγενικά σπίτια, ενώ ελάχιστοι κατευθύνθηκαν σε δομές που διέθεσε ο Δήμος, όπως το ΚΑΠΗ και το Κλειστό Γυμναστήριο.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρνιάς: «Η φωτιά έχει ακουμπήσει το χωριό της Βολισσός. Κάηκαν μαγαζιά κοντά στο λιμάνι. Έχει κάψει και σπίτι. Άνθρωποι ήταν στο λιμάνι και τους πήρε το λιμενικό και πολίτες με βάρκες, γιατί αλλιώς θα καίγονταν, ευτυχώς σώθηκαν, αλλά όλο το λιμάνι, ό,τι μαγαζί υπήρχε το ακούμπησαν οι φλόγες. Περιμετρικά του χωριού υπήτχαν πολλε΄ς τροχοβίλες και σίγουρα κάηκαν. Η χθεσινή φωτιά ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη η οποία ήταν ήδη μεγάλη.»

Η εικόνα της επόμενης μέρας είναι αποκαρδιωτική, καθώς εκτός από το δασικό και γεωργικό κεφάλαιο, οι ζημιές σε όλους τους οικισμούς είναι εκτεταμένες περιλαμβάνοντας καμένα σπίτια και αγροικίες, καλλιέργειες, και οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο – σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε 45 άτομα από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών, μεταξύ των οποίων εξετάζεται και το χρόνιο πρόβλημα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η χθεσινή μέρα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από συνεχείς διακοπές ρεύματος λόγω βλαβών στον τοπικό σταθμό της ΔΕΗ, ενώ λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε και δεύτερη εστία φωτιάς στον ΣΜΑ στον Κοφινά, η οποία κατασβέστηκε έγκαιρα.

