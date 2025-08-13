Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών
Η νέα εστία ξέσπασε σε περιοχή που είχε καεί πριν από ένα μήνα
Νέο πύρινο μέτωπο, λίγο μετά τις 12 το βράδυ, σημειώθηκε στην περιοχή των Ρεστών, σε περιοχή όπου είχε καεί ξανά πριν από περίπου 1 μήνα. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου καθώς και εθελοντικές ομάδες, σύμφωνα με το politischios.gr.
Νωρίτερα, τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου από το πύρινο μέτωπο στο βόρειο τμήμα του νησιού.
