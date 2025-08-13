Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Χίο

Newsbomb

Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί
Politischios.gr
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στη Χίο.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Αφροδίσια, Κέραμος και Κουρούνια απομακρυνθείτε μέσω Καμπία προς Χίο», αναφέρει το νέο μήνυμα του 112.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:55ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία εξαιτίας των πυρκαγιών

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

00:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα

00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό θα «επιτρέψει» ο Νετανιάχου

23:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Ο Σαββίδης προβάδισμα για τη νέα Τούμπα» - Τρία μέλη του Ερασιτέχνη διαχώρισαν τη θέση τους

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Μήνυμα εκκένωσης στη Ρωμιά

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στις αυλές σπιτιών η φωτιά - Το μέτωπο έφτασε στα Τσουκαλέικα

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:19ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Δύσκολη νύχτα σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, νέο μέτωπο στα Ιωάννινα

00:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στο νησί - Νέο μέτωπο στην περιοχή των Ρεστών

23:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Αρκετοί δεν εκκενώνουν, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους», αναφέρει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

00:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σεισμός 4 ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

00:07ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μεγάλη φωτιά στη Ζίτσα – Μήνυμα «112» για εκκένωση - Απειλείται ο Πρωτόπαπας

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Οι εκκενώσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με την περιοχή - Κρίσιμη η κατάσταση», λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στο Newsbomb

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ζάκυνθος: Έβγαλαν σε Λιτανεία την εικόνα της Παναγίας για να τους σώσει

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Δραματικές εικόνες στα Καμίνια - Πρόβατα απεγκλωβίστηκαν την τελευταία στιγμή

00:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη

00:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ