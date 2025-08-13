Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί
Ανεξέλεγκτο το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Χίο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στη Χίο.
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει:
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Αφροδίσια, Κέραμος και Κουρούνια απομακρυνθείτε μέσω Καμπία προς Χίο», αναφέρει το νέο μήνυμα του 112.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ