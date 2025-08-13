Φωτιά στη Χίο: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνονται έξι οικισμοί

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά στη Χίο.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Αφροδίσια, Κέραμος και Κουρούνια απομακρυνθείτε μέσω Καμπία προς Χίο», αναφέρει το νέο μήνυμα του 112.