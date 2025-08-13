Φωτιά στα Μέγαρα: «Έχει σχεδόν σβήσει, υπάρχουν μόνο μικροεστίες», λέει ο δήμαρχος

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στα Μέγαρα Αττικής στη θέση Κουμιντρί.

Λίγο αργότερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Περνώντας η ώρα η εικόνα της φωτιάς φαίνεται να βελτιώνεται. Μιλώντας στο Open ο δήμαρχος Μεγαρέων ανέφερε: «Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει. Υπάρχουν μόνο μικροεστίες».

Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 110 Πυροσβέστες με 36 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Μεγάρων, θέση Κανδύλι, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές της κυκλοφορίας:

1) οδός Κανδυλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

2) Γερμανικός δρόμος από το ύψος της Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.