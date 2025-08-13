Φωτιά στα Mέγαρα: Μήνυμα από το 112 στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στα Μέγαρα Αττικής στη θέση Κουμιντρί.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 110 Πυροσβέστες με 36 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή χαμηλή βλάστηση.

Μήνυμα από το 112

Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Μεγάρων, θέση Κανδύλι, διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές της κυκλοφορίας:

1) οδός Κανδυλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

2) Γερμανικός δρόμος από το ύψος της Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.