Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

Σε προσευχή καλεί ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος για την φλεγόμενη Αχαΐα.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος βρέθηκε στην φλεγόμενη περιοχή, προκειμένου μαζί με τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Δυτικής Αχαΐας Πρωτοπρεσβύτερο π. Απόστολο Δημητρόπουλο, τους Ιερείς της περιοχής αλλά και τους άλλους Ιερείς, να δώσουν δύναμη και να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο στον αγώνα για την κατάσβεση της φοβερής πυρκαγιάς.

Τα Ενοριακά Κέντρα της πόλεως της Κάτω Αχαΐας, αλλά και σε όποια χωριά ήτο δυνατόν, ετέθησαν στην υπηρεσία του Λαού.

Με εντολή του Μητροπολίτη και με την επιστασία του ιδίου, εδόθησαν στους Πυροσβέστες και στους Αστυνομικούς εμφιαλωμένα νερά.

Επίσης έδωσε εντολή στις Παρακλήσεις να αναπεμφθούν ειδικές δεήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και να τελεσθούν Ιερές Αγρυπνίες.

Προσευχηθείτε, παρεκάλεσε ο κ. Χρυσόστομος και παρακαλεί όλους, όχι μόνο τον Ιερό Κλήρο και τον Λαό της Μητροπόλεώς μας, αλλά και τους αγίους Αρχιερείς, τους Ιερείς, τους Μοναχούς, τις Μοναχές και όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς, όπου και αν ευρίσκονται για να σώση ο Θεός την δοκιμαζόμενη από τις πυρκαγιές στην Αχαΐα, αλλά και όποια άλλη περιοχή δοκιμάζεται από την φοβερή λαίλαπα.

Σε αναφορά του που έκανε για την θυσιαστική προσφορά των Πυροσβεστών με επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και όλων των δυνάμεων που αγωνίζονται στο πύρινο μέτωπο, είπε ότι τους αξίζει κάθε έπαινος και ευγνώμονες ευχαριστίες

