Επιστρέφει στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των πυρκαγιών
Κατά τη διάρκεια της μέρας θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία
Εξαιτίας της κατάστασης συναγερμού με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα, επιστρέφει στην Αθήνα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα βρίσκεται στο γραφείο του στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της μέρας θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία, ενώ θα λάβει μέρος και στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία.
