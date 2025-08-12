Φωτιές τώρα στην Ελλάδα: Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα από το σύστημα Engage της Πυροσβεστικής

Συγκλονιστική είναι η εικόνα από το σύστημα engage της Πυροσβεστικής που δείχνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις φωτιές που καίνε στη χώρα μας.

Ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση όπου ενημερώνει πως σημειώθηκαν πάνω από 80 ενάρξεις πυρκαγιών σήμερα με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και διασπορά σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 42 παραμένουν ενεργές. Με αυτόν τον τρόπο συνόδεψε την εικόνα από το σύστημα engage που ακολουθεί:

Ακολουθεί αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Μια εικόνα από το σύστημα engage της Πυροσβεστικής ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις

Πάνω από 80 ενάρξεις πυρκαγιών σήμερα με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και διασπορά σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 42 παραμένουν ενεργές. Η δυσκολότερη μέρα και νύχτα του φετινού καλοκαιριού.

Τιτάνια προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού σώματος, ενόπλων δυνάμεων και εθελοντών πυροσβεστών που βρίσκονται επί ποδός.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και η ευγνωμοσύνη μας για την προσπάθεια που καταβάλλουν».