Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο καταστήματος με κοσμήματα που βρίσκεται επί του πεζόδρομου της Κούμα. Η ίδια πηγή αναφέρει πως πρόκειται για βραχυκύκλωμα σε καλώδιο.

Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

