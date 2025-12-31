Φωτιά τώρα σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας
Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε καλώδιο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00 σε κατάστημα στο κέντρο της Λάρισας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο καταστήματος με κοσμήματα που βρίσκεται επί του πεζόδρομου της Κούμα. Η ίδια πηγή αναφέρει πως πρόκειται για βραχυκύκλωμα σε καλώδιο.
Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
