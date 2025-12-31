Υπό έλεγχο η φωτιά σε βυτιοφόρο καυσίμων στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Σερρών

Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (31/12) σε βυτιοφόρο καυσίμων στο 19ο χιλιόμετρο της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Σερρών στο ύψος της Δορκάδας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βυτιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες όσο ήταν εν κινήσει. Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί και δεν τραυματίστηκε. Στο σημείο σημειώθηκαν εκρήξεις, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν, ωστόσο οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, που έσπευσαν στο σημείο αποτελούμενες από 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά MotionTeam

Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά MotionTeam

Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν αρχικά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού. Λίγο πριν από τις 11 το πρωί άνοιξε και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για τους οδηγούς. Αντίθετα, στο ρεύμα προς τις Σέρρες πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας από το ύψος της Ασσήρου.

Πυρκαγιά σε βυτιοφόρο όχημα στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, στην περιοχή του Λαγκαδά MotionTeam

Διαβάστε επίσης