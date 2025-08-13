Ζάκυνθος: Λιτανεία για να σβήσει η φωτιά στην Λιθακιά - Βίντεο

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ρίχνονται με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με εναέριες ρίψεις. Μέχρι στιγμής επιχειρούν τρία αεροσκάφη Canadair, για να περιορίσουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η εικόνα στο μέτωπο της Λιθακιάς Ζακύνθου είναι βελτιωμένη, καθώς η έκταση της πυρκαγιάς έχει περιοριστεί σημαντικά.

Πλέον υπάρχουν λίγες διάσπαρτες εστίες στην κορυφογραμμή προς την πλευρά του Αγαλά, ενώ έχει απομακρυνθεί τη δεδομένη στιγμή ο κίνδυνος για τα σπίτια στη Λιθακιά.

Λιτανεία για να σβήσει η φωτιά στη Ζάκυνθο

Στον Θεό αναζήτησαν βοήθεια οι κάτοικοι της Λιθακιάς στη Ζάκυνθο όπου είναι σε εξέλιξη φωτιά.

Κάτοικοι του χωριού προεξάρχοντος του ιερέα βγήκαν στους δρόμους κρατώντας ιερές εικόνες και λείψανα προσευχόμενοι για να μπει τέλος στον πύρινο εφιάλτη.

Την ίδια ώρα δίπλα τους περνούσαν αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στη μάχη με τις φλόγες.

