Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

Για δεύτερο 24ωρο μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη 12 Αυγούστου στην Αχαΐα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Απανωτά μηνύματα 112 έχουν σταλεί μέχρι σήμερα για εκκενώσεις σε οικισμούς, με τος ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να δυσχεραίνουν για μία ακόμη ημέρα το έργο κατάσβεσης.

Η χειμαρρώδης ανάρτηση εθελόντριας: «Βάλαμε τη ζωή μας σε κίνδυνο για να σώσουμε κάθε ζωντανό ον»

Σε μία ανάρτηση «κόλαφο» προχώρησε εθελόντρια πυροσβέστης που συμμετείχε στην ολονύχτια μάχη κατάσβεσης της φωτιάς στην Αχαΐα, απαντώντας στα υβριστικά σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο κατά εθελοντών, χαρακτηρίζοντάς την δράση τους «ανάγκη προβολής» και για το «θεαθήναι».

Η ανάρτηση:

«ΟΛΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΠΑΛΕΥΑΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ..

ΚΆΗΚΑΝ τα πάντα δεν έμεινε τίποτα ,κάηκαν στάνες ,κάηκαν ζώα τα βρήκαμε απανθρακωμένα ,η φωτιά έτρεχε με ταχύτητα φωτός με τον αέρα ,ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ...

... Άνθρωποι πάλευαν με λάστιχα με υδροφόρες με ότι είχαν και δεν είχαν, άνοιγμα αντιπηρικες ζώνες για να προλάβουμε να σωθούμε και να μην γίνουμε όλοι στάχτη ,εγκλωβίστηκαμε και όμως δεν σταματήσαμε ,συνεχίσαμε και γίναμε όλοι μια γροθιά ? να σώσουμε τα ασωτα,η Πυροσβεστική ελλειπής, οι πυροσβέστες είχαν καταρρεύσει και εμείς εκεί να τρέχουμε να απεγκλωβιζουμε ,να ελευθερώνουμε ζώα με την φωτιά να την έχουμε και να μας πλησιάζει στα 10 μέτρα ,ζήσαμε την απόλυτη φρίκη ..

Ζήσαμε ξανά την ιστορία του 2021 επί δέκα φορές χειρότερα.

Δεν έφταναν οι εθελοντές υπήρχαν ταυτόχρονα πολλά Πύρινα μέτωπα σε διαφορετικά σημεία και δεν προλαβαίναμε .

Ήρθε κόσμος να βοηθήσει χωρίς εμπειρία και ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για τους ίδιους να χάσουν την ζωή τους ή να τραυματιστούν αλλά και για εμάς γιατί έπρεπε να σώσουμε εκείνους ,γιατί δυστυχώς κόντεψαν να κάουν στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν όμως έτσι δεν παρέχεται βοήθεια παιδιά .

Δεν πρόλαβαμε να τα σωσουμε όλα γιατί η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη και πάρα πολλά τα μέτωπα όμως όλα τα ζώα που φτάσαμε εγκαίρως ακόμα και με την φωτιά στα πόδια μας , ελευθερώθηκαν και απεγκλωβίστηκαν σωα και αβλαβείς.

Βάλαμε τις ζωές μας σε κίνδυνο για να διασώσουμε ότι ζωντανό ον υπήρχε και το ευχαριστώ ήταν τα πικροχολα σχόλια του κόσμου ότι είμαστε "ΦΩΤΟΔΙΑΣΩΣΤΕΣ " ανεβάζουμε βίντεο για το "ΘΕΑΘΗΝΑΙ" "ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ " "ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΛΙΘΙΟΙ " "ΕΙΠΑΤΕ ΑΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΑΤΕ" ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑΑ...

#ΝΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ,ΒΑΛΑΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΗΝ ΧΟΛΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΌΓΙΟ ΣΑΣ .

#ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ .

ΕΑΝ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΊΟΥ.

ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΜΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑΩ ΚΑΤ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΛΛΑ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΡΕΚΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΧΩ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑΝ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΛΗ ΝΎΧΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΛΑΙΝΕ ΟΙ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΜΑΣ .

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΚΑΚΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΙΣΘΟΙ "ΜΑΛΑΚΕΣ " ΕΝΟΣ ΑΝΎΠΑΡΚΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΣΩΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΎΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΊΑ .

ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΤΙΜΙΑ ΔΙΑΣΏΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΔΙΑΣΥΡΜΟ .

Σεβαστείτε τους εθελοντές που είμαστε στην ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΉ.

Υ.Γ

Πρέπει να ξεκουραστουμε λίγο . Είμαστε άυπνοι και νηστικοί έχουμε καταρρεύσει .

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΏ:

#ΦΑΡΜΑΚΑ:

ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ ΕΝΕΣΙΜΗ

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΕΝΕΣΙΜΑ

ΣΠΡΕΥ για εγκαύματα ,γάζες αλοιφές επουλωτικές

ΚΑΙ #ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ_ΧΆΠΙΑ,ΟΡΟΙ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ θα χρειαστούν άμεσα .

Πρέπει να είμαι εξοπλισμένη με.φαρμακα για πρώτες βοήθειες παρακαλώ όσοι θέλετε να βοηθήσετε στείλτε μου μήνυμα .

**Από τροφές και κονσέρβες είναι οκ οι σταθμοί που.μεταφερονται τα ζώα

Θα συνεχίσουμε ξανά μέσα στην μέρα πηγαίνοντας ξανά για αναζήτηση ζωων .

?Ευχαριστω για το ενδιαφέρον και τα άπειρα μηνύματα και τηλέφωνα για να δείτε εάν είναι καλά , ευχαριστώ θερμά όλους σας»

