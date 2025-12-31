Ρόδος: Ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μεθυσμένος - Χειροπέδες στη μητέρα του και στον ιδιοκτήτη
Η μητέρα του ανήλικου συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης
Μεθυσμένος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου ανήλικος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου και όπως προέκυψε ο νεαρός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο του νησιού.
Για το περιστατικό συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ.
Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για το αδίκημα της έκθεσης. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκε πρόστιμο στο κατάστημα.
