Μήνυμα Σαμαρά για το νέο έτος: «Φτάνουν πια τα ψέματα και οι διχασμοί – Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια»

Το 2025 θα μείνει χαραγμένο ως ένα έτος βαθιάς και ανείπωτης θλίψης για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του· τη σύζυγό του, Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα. Ο ξαφνικός χαμός της μοναχοκόρης της οικογένειας, Λένας, το βράδυ της 7ης Αυγούστου, μόλις στα 34 χρόνια της, σκίασε ολόκληρη τη χρονιά, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ολόκληρο το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά:

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.

Ζητούμενο η ευθύνη! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας».