Μήνυμα Σαμαρά για το νέο έτος: «Φτάνουν πια τα ψέματα και οι διχασμοί – Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια»

«Το 2026, η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη, για την υπερηφάνεια των Ελλήνων, γα την Ελλάδα της ελπίδας», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο δικό του μήνυμα για τη νέα χρονιά

Newsbomb

Μήνυμα Σαμαρά για το νέο έτος: «Φτάνουν πια τα ψέματα και οι διχασμοί – Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια»
SOOC.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας», τονίζει μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στο δικό του μήνυμα εν όψει του νέου έτους.

Το 2025 θα μείνει χαραγμένο ως ένα έτος βαθιάς και ανείπωτης θλίψης για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του· τη σύζυγό του, Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα. Ο ξαφνικός χαμός της μοναχοκόρης της οικογένειας, Λένας, το βράδυ της 7ης Αυγούστου, μόλις στα 34 χρόνια της, σκίασε ολόκληρη τη χρονιά, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας», καταλήγει ο κ. Σαμαράς.

Ολόκληρο το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά:

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.

Ζητούμενο η ευθύνη! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο απολογισμός Πιερρακάκη: «Το 2026 μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για κάθε πολίτη της Ελλάδας»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχαιρέτησε Κοντούρη ο Παναιτωλικός: «Επτά χρόνια γεμάτα όνειρα και επιτυχίες»

14:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και δημοσιότητα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

14:15LIFESTYLE

Stranger Things: Μήπως χάσαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή της 5ης σεζόν;

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Κιριμπάτι υποδέχτηκαν το 2026 – Μαγικές εικόνες από φωτεινούς ουρανούς και πυροτεχνήματα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις μαύρες τρύπες «ανάβουν» ταυτόχρονα σε σπάνια σύγκρουση τριών γαλαξιών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτινές μέρες με αγάπη: Προσφορά γευμάτων σε Γηροκομεία από την Προεδρία της Δημοκρατίας

13:56WHAT THE FACT

Σκόνη στο εσωτερικό του καλοριφέρ: Πώς να το καθαρίσετε σε δευτερόλεπτα

13:53WHAT THE FACT

Μια βιβλική πόλη στο μικροσκόπιο: Πώς έπεσαν πραγματικά τα τείχη της Ιεριχούς

13:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Χαμηλές πτήσεις στην πρωινή ζώνη – Ποιοι έκαναν τη διαφορά

13:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρός 12χρονος - Προσπάθησε να κάνει το «Squid Game challenge»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Το 2026 αποτελεί σημείο καμπής για Γερμανία και Ευρώπη» – Μήνυμα για σταθερότητα

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

13:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία - Πότε βελτιώνεται ο καιρός

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας προς αγρότες: Οι σκοπιμότητες των λίγων δεν πρέπει να υπονομεύουν τις αγωνίες των πολλών

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζιλ Μπάιντεν: Νεκρή η σύζυγος του πρώτου συζύγου της - Η κλήση για ενδοοικογενειακή διαμάχη

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

13:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρομπέρτο Κάρλος

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Φαναρίου

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Παπαδοπούλου: Έτσι την δολοφόνησε ο γιος της για να πάρει την περιουσία - Τα ψέματα στη Νικολούλη

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

14:03ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν εκτοξεύει πρωτοχρονιάτικες απειλές: «Δεν θα ανεχθούμε ποτέ τετελεσμένα, κλοπές ή πειρατεία στη Γαλάζια Πατρίδα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ