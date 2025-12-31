Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο και χρυσό μπάνιο

Ένα υπερπολυτελές παλάτι για τον Ρώσο πρόεδρο χτισμένο στην κορυφή ενός βράχου στην Κριμαία, υποστηρίζουν ότι βρήκαν Ρώσοι ερευνητές του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FBK).

Το απέραντο κτήμα, κρυμμένο στο Ακρωτήριο Άγια, στο νότιο άκρο της χερσονήσου, χτίστηκε αρχικά για τον έκπτωτο πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, αλλά οι ερευνητές λένε ότι έκτοτε έχει μετατραπεί σε «ένα τεράστιο παλάτι» για τον Ρώσο πρόεδρο.

Putin has built himself yet another palace, this time in occupied Crimea, a $130,000,000 home complete with its own hospital, operating room, large spa complex and a helipad.



This is mentioned in the investigation of the the Navalny Anti-Corruption Foundation.



Οι ισχυρισμοί προέρχονται από έρευνα της ομάδας του δολοφονημένου κριτικού του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, η οποία λέει ότι το ακίνητο είναι ένα ακόμη κραυγαλέο σύμβολο ανεξέλεγκτης εξουσίας και διαφθοράς.

Η FBK (Ίδρυμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς) αναφέρει ότι απέκτησε φωτογραφίες της μυστικής ιδιοκτησίας μαζί με λεπτομερή αρχιτεκτονικά σχέδια, εκτιμώντας το κόστος κατασκευής σε περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια.

Μόνο το κυρίως κτίριο έχει έκταση 96.875 τετραγωνικά πόδια, ενώ ένα δεύτερο κτίριο κοντά στον γκρεμό, έκτασης σχεδόν 53.820 τετραγωνικών ποδιών, κρύβεται κάτω από διαμορφωμένους κήπους.

Το συγκρότημα διαθέτει ιδιωτικό δρόμο, προβλήτα και τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, ενώ ένα νέο ελικοδρόμιο βρίσκεται ψηλότερα στην πλαγιά.

Μια αεροφωτογραφία του πρόσφατα αποκαλυφθέντος πολυτελούς παλατιού στο Ακρωτήριο Άγια FBK

Οι ερευνητές λένε ότι τα εσωτερικά είναι πολυτελή ακόμη και για τα πρότυπα του Πούτιν στα άλλα παλάτια του.

Στο εσωτερικό υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Το κύριο υπνοδωμάτιο του Πούτιν έχει εμβαδόν 240 τ.μ., με μπάνιο 50 τ.μ., ενώ το «μπουντουάρ» περιγράφεται ως «περίπου το μέγεθος τριών τυπικών διαμερισμάτων δύο δωματίων».

Μια ευρύχωρη σουίτα-κρεβατοκάμαρα μέσα στο παλάτι FBK

Οι αναφορές συνεχίζουν: «Χρησιμοποιώντας μια χρυσή σκάλα και κρατώντας ένα χρυσό κιγκλίδωμα, μπορεί κανείς να ανέβει σε ένα χρυσό τζακούζι και, σε μια χαλαρή κατάσταση, να παρακολουθήσει το Channel One [την κρατική τηλεόραση]».

Τα εξαρτήματα μπάνιου σε σχήμα λουλουδιών κόστισαν σχεδόν 32.444 ευρώ

«Με αυτό το ποσό θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα στούντιο, για παράδειγμα στο [ρωσικό θέρετρο] Σότσι», δήλωσε η ομάδα ].

Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι μόνο οι βρύσες, οι θήκες χαρτιού υγείας και οι γάντζοι για τις ρόμπες κοστίζουν 119.000 ευρώ λίρες σε κάθε κύριο μπάνιο.

To πολυτελές μπάνιο εξοπλισμένο με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα FBK

Το παλάτι περιλαμβάνει επίσης ένα υπνοδωμάτιο για γυναίκες, το οποίο πιστεύεται ότι προορίζεται για τη μακροχρόνια σύντροφο του Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα, 42 ετών, υπνοδωμάτια για τους δύο γιους τους, ηλικίας δέκα και έξι ετών, και ένα δωμάτιο για έναν βοηθό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας.

Ένας ολόκληρος όροφος καταλαμβάνεται από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, γεγονός που πυροδοτεί και πάλι ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 73χρονου ηγέτη.

Περιλαμβάνει ιατρείο γενικού γιατρού, γραφείο ΩΡΛ, οδοντιατρείο και πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο γερμανικό και φινλανδικό ιατρικό εξοπλισμό.

Μεταξύ του εξοπλισμού περιλαμβάνονται ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας σχεδόν 20.000 ευρών, διαγνωστικός και φυσιοθεραπευτικός εξοπλισμός, ηλεκτροκαρδιογράφος και τραπέζια μασάζ.

Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης συσκευές νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμό ανάλυσης των μαστικών μυών και της κίνησης της γνάθου.

Οι ερευνητές δήλωσαν: «Πιο κάτω στον διάδρομο βρίσκεται το χειρουργείο.

Εκεί υπάρχει ένα χειρουργικό τραπέζι αξίας 4 εκατομμυρίων ρούβλια (39.800 ευρώ), μαζί με έναν αναπνευστήρα, έναν απινιδωτή, μια αναισθησιολογική μηχανή και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς».

Το παλάτι είναι συχνά εξοπλισμένο με αποστειρωτές αέρα UV, πισίνες – και αυτό που αποκαλούν το απόλυτο αποκαλυπτικό στοιχείο. «Η βασίλισσα των κατοικιών που υποδεικνύει τον ιδιοκτήτη αυτού του πολυτελούς παλατιού: ο κρυοθάλαμος. Εδώ ο Πούτιν αναζωογονείται στους -110 °C», δήλωσε η ακτιβίστρια Μαρία Πεβτσίκ, σύμφωνα με τους ερευνητές που συνδέονται με την αντιπολίτευση.

Μια εσωτερική πισίνα με καλλιτεχνικά φωτιστικά στοιχεία FBK

Η έκθεση προσθέτει: «Από την εμπειρία μας, υπάρχει μόνο ένα άτομο που λατρεύει αυτές τις συσκευές και επιμένει να τις εγκαθιστά σε κατοικίες: ο Βλαντιμίρ Πούτιν».

Στο υπόγειο υπάρχει ένας χώρος ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει «ένα οικείο κινηματογράφο για οκτώ άτομα».

Τα οικονομικά αρχεία δείχνουν ότι το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου σκιώδους δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της περιουσίας του Πούτιν στο Gelendzhik, που πρόσφατα φέρεται να έγινε στόχος ουκρανικών drones.

Η έκθεση αναφέρει επίσης: «Και τα δύο παλάτια πληρώθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τα ίδια πορτοφόλια, περίπου την ίδια περίοδο».

Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 10 δισεκατομμύρια ρούβλια – σχεδόν 114.524.000 ευρώ.

Η ιδιοκτησία κρύβεται πίσω από ένα δίκτυο εταιρειών που συνδέονται με ολιγάρχες φίλους του Κρεμλίνου.

