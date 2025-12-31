Παπασταύρου: Συνδιαμορφώνουμε ένα καλύτερο «σήμερα», ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο «αύριο»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάνει μία ανασκόπηση με τις νομοθετικές και μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που υλοποίησε η κυβέρνηση το 2025, σε σημερινή (31/12) δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Το 2025, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν μία χρονιά γεμάτη πρωτοβουλίες και δράσεις» αναφέρει, επισημαίνοντας ότι αυτές δυναμώνουν την πατρίδα μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, προστατεύουν τις θάλασσες, τα δάση μας, τον φυσικό μας πλούτο και βάζουν τάξη στον χώρο και τους όρους δόμησης, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

«Μαζί με τους υφυπουργούς, Νίκο Ταγαρά και Νίκο Τσάφο, τους γενικούς γραμματείς, Στάθη Σταθόπουλο, Θύμιο Μπακογιάννη, Μανώλη Γραφάκο, Πέτρο Βαρελίδη, Δέσποινα Παληαρούτα, τα στελέχη του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων μας, υλοποιούμε με συνέπεια το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», έγραψε ο κ. Παπασταύρου και απαρίθμησε τις ακόλουθες δράσεις:

Ενεργειακές συμφωνίες που δυναμώνουν την πατρίδα μας στον ενεργειακό χάρτη. Κάθετος διάδρομος και ενεργειακές διασυνδέσεις. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Δύο νέα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Νότιο Αιγαίο και Νότιες Κυκλάδες. Πρωτοβουλία «Αμοργόραμα». Ασφάλεια δικαίου στη δόμηση. «Απάτητα Βουνά»: Προστασία του ορεινού μας πλούτου. Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε χρόνο ρεκόρ. Αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Πρωταγωνιστής στην απορροφητικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κανόνες στην ακίνητη περιουσία.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες, συμφωνίες – «κλειδιά», στρατηγικές για λειψυδρία / διαχείρηση υδάτων

Το 2025 σηματοδοτεί μία σημαντική χρονιά για το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ηγεσία του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του 2025 είναι οι διακρατικές ενεργειακές συμφωνίες που καθιστούν την Ελλάδα κρίσιμο κόμβο στη μεταφορά και εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ιδίως σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Τον Νοέμβριο, η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες (ΔΕΠΑ Εμπορίας και Ομίλου AKTOR) και την αμερικανική Venture Global. Αυτή η συμφωνία προβλέπει την εισαγωγή περίπου 0,7 δισ. κυβικών μέτρων υγροποιημένου αερίου ετησίως σε διάρκεια 20 ετών, με στόχο να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και να μειώσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, υπεγράφη δήλωση πρόθεσης μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ουκρανικής Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία μέσω ελληνικών υποδομών, με άμεση έναρξη μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026 για να καλύψει τις ανάγκες του επερχόμενου χειμώνα. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Το υπουργείο ολοκλήρωσε έναν από τους μακροχρόνιους στόχους του: Την εκπόνηση και θεσμοθέτηση του πρώτου εθνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Με στόχο την ολοκληρωμένη διεύθυνση των χρήσεων στις θαλάσσιες ζώνες –από την παραγωγή ενέργειας έως τον τουρισμό και την προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος– η στρατηγική αυτή αποτελεί σημαντικό διοικητικό βήμα για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/89/ΕΕ και για τη βιώσιμη αξιοποίηση του θαλάσσιου χώρου.

Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο και την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων που καθορίζουν τις θαλάσσιες χωρικές ενότητες και τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης θαλάσσιων πλαισίων, θέτοντας θεσμική βάση για μελλοντικά έργα και επενδύσεις.

Αντιμετώπιση λειψυδρίας και Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης υδάτων

Η κλιματική αλλαγή και η παρατεταμένη ξηρασία ώθησαν το υπουργείο να προωθήσει ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η Ελλάδα ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη θωράκιση των υδατικών αποθεμάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ιδίως για τις πληθυσμιακά κρίσιμες περιφέρειες όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη.

Κορμός των παρεμβάσεων αποτελεί το έργο «Εύρυτος», που περιλαμβάνει εν μέρει την αλλαγή της ροής ποταμών προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται έργα ελέγχου διαρροών, νέες γεωτρήσεις, μονάδες αφαλάτωσης και οργανωτική αναδιάρθρωση παρόχων νερού.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το υπουργείο υπό τον Σταύρο Παπασταύρου προώθησε, επίσης, νομοθετικές πρωτοβουλίες με ευρύτερο χαρακτήρα:

– Διαβούλευση νόμων για την προώθηση βιομεθανίου και υδρογόνου, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων και της ενεργειακής απόδοσης.

– Σχεδιασμός νέου πλαισίου πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα, όπως ο σχεδιασμός Προεδρικών Διαταγμάτων για οικισμούς και νέες ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη στήριξη μικρών κοινοτήτων και στην αποκέντρωση.

Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταρρυθμίσεων που συνδέουν περιβαλλοντική προστασία με αναπτυξιακές ανάγκες και ενεργειακή μετάβαση, επιχειρώντας να αντιστοιχίσουν τη στρατηγική περιβαλλοντική πολιτική με τις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης