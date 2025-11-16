Οι 6 ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη και ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά

Εξάωρη επίσκεψη-εξπρές πραγματοποίησε σήμερα στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίσκεψη, που διήρκεσε από τις 12:30 έως τις 18:30, χαρακτηρίστηκε από την υπογραφή σημαντικών ενεργειακών συμφωνιών υπό την ισχυρή «σκέπη» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενεργειακή θωράκιση - Ο ρόλος της Ελλάδας

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν η διμερής ενεργειακή συνεργασία. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια.

Η αναβάθμιση επισφραγίστηκε με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) προς την Ουκρανία μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου». Μια κίνηση ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ενεργειακή θωράκιση της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ INTIME NEWS

Διαρκής στήριξη και ευρωπαϊκή προοπτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε εκ νέου την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία. Επανέλαβε την ανάγκη για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως το πρώτο βήμα προς μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη. Ταυτόχρονα, επαναβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία ένταξης βασίζεται στις επιδόσεις των υποψηφίων κρατών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι INTIME

Η κοινή δήλωση Μητσοτάκη-Ζελένσκι

«Την 16η Νοεμβρίου 2025, κατόπιν πρόσκλησης του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη ανέδειξε την ισχυρή και διαχρονική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία εδράζεται στους μακραίωνους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και της Ελλάδας, καθώς και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της κυριαρχίας, της διεθνούς δικαιοταξίας και του διεθνούς δικαίου, όπως επίσης και στην κοινή πεποίθηση ότι τα σύνορα των κρατών δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την κοινή δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της ένοπλης ρωσικής επίθεσης και την υπέρβαση των λοιπών συνεχιζόμενων προκλήσεων για την περιφερειακή σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας, της προστασίας κρίσιμων υποδομών και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τα μέρη συμφώνησαν επί των εξής:

Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας - οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του για το σθένος του ουκρανικού λαού και την εκτίμησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεπή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας και για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική, πολιτική και αμυντική συνδρομή».

Συνεργασία σε αμυντικά συστήματα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, Μητσοτάκης και Ζελένσκι συζήτησαν εκτενώς και για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση συνεργασίας στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων και ειδικότερα των θαλάσσιων drones, ένα πεδίο όπου η Ουκρανία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Η ενεργειακή συμφωνία

Πριν από τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προηγήθηκε η υπογραφή της δήλωσης προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026. Όπως σημειώνεται, η συμφωνία αυτή αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ανάρτηση Γκίλφοϊλ για την υπογραφή της συμφωνίας

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της για τη συμφωνία για το LNG η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα αναφέρει:

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό. Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της ATLANTIC-SEE LNG TRADE, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ, και της ουκρανικής NAFTOGAZ. Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους ευρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στη ρωσική ενέργεια».

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

Τι προβλέπει η συμφωνία - Ο «κάθετος διάδρομος» του LNG

Η δήλωση προθέσεων αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 έως Μάρτιο 2026.

Η κεντρική πρόβλεψη της συμφωνίας αφορά τη διαδρομή και την πηγή του αερίου:

Πηγή ενέργειας: Η μεταφορά αφορά ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προερχόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (μέσω της κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE, στην οποία συμμετέχει η ΔΕΠΑ).

Διαδρομή μεταφοράς (Route 1): Το LNG θα μεταφερθεί μέσω του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου», μιας πολυεθνικής διαδρομής που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) πέντε χωρών: Ελλάδα (ΔΕΣΦΑ), Βουλγαρία (Bulgartransgaz), Ρουμανία (Transgaz), Μολδαβία (VestMoldTransgaz) και Ουκρανία (GTSOU).

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπεγράφη «Επιστολή Προθέσεων» για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία τον φετινό χειμώνα.

Oπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής και συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια με την Ευρώπη και άλλους εταίρους για τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέψουν την επίτευξη ειρήνης.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι περισσότερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις εξόρυξης φυσικού αερίου και οι θερμικές μονάδες της Ουκρανίας έχουν γίνει στόχοι ρωσικών πυραύλων και drones.

Αναλυτικά αναφέρει: «Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο.

Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα».

Η συνάντηση Ζελένσκι με Τασούλα

Προηγουμένως, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντηθεί με τον Έλληνα ομόλογό του, κ. Κώστα Τασούλα, ο οποίος τόνισε πως η ελληνική στάση εκπορεύεται και από το τραύμα της Κύπρου. Σύμφωνα με πηγές από την Προεδρία, ο κ. Τασούλας ανέφερε στον κ. Ζελένσκι: «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου, καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρ' όλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια».

Η συνάντηση Ζελένσκι με Κακλαμάνη

Μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία και τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στη Βουλή, όπου συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη. «Η Ελλάδα είναι απέναντι σε όποιον παραβιάζει τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου» τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, προσφωνώντας τον Ουκρανό πρόεδρο.

Επισήμανε ακόμη ότι, αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει με διαφορετικό τρόπο στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η στάση της και στην περίπτωση της Ουκρανίας θα ήταν διαφορετική.

Περίπου στις 18:30 ο Ουκρανός πρόεδρος αναχώρησε από την Ελλάδα, με επόμενο προορισμό το Παρίσι.

