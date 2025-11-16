«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι περισσότερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις εξόρυξης φυσικού αερίου και οι θερμικές μονάδες της Ουκρανίας έχουν γίνει στόχοι ρωσικών πυραύλων και drones

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι

INTIME
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπεγράφη «Επιστολή Προθέσεων» για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία τον φετινό χειμώνα.

Oπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής και συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια με την Ευρώπη και άλλους εταίρους για τη διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέψουν την επίτευξη ειρήνης.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι περισσότερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις εξόρυξης φυσικού αερίου και οι θερμικές μονάδες της Ουκρανίας έχουν γίνει στόχοι ρωσικών πυραύλων και drones.

Αναλυτικά αναφέρει: «Από τις πρώτες μέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθά, συνεργάζεται με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν δυνατή την ειρήνη. Εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξη και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο – κατά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε μια επιστολή προθέσεων σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο για τη χειμερινή περίοδο.

Τα περισσότερα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για το χειμώνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη από τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεσο εφοδιασμό, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους συμβάλλουν στην επίτευξη τέτοιων συμφωνιών και στη διασφάλιση της εφαρμογής τους. Ευχαριστώ, Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείγματα της αποστολής Chang’e-6 δίνουν απάντηση για τον σχηματισμό «σκουριάς» στη Σελήνη

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιώργος Γριντέλας: Ο Έλληνας που γύρισε τον κόσμο σε δύο ρόδες

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Ντεμπούτο στο πρωτάθλημα για τον Φαρίντ

17:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: Χωρίς να συναντήσει δυσκολίες πέρασε από την Πάτρα

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Έμεινε πίσω η Athens Kallithea μετά την ισοπαλία με το Αιγάλεω

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

16:50TRAVEL

Εκδρομή στο Σούνιο: Η κλασική ομορφιά που απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μπήκε σε κλίμα Χριστουγέννων και στόλισε με τα παιδιά της

16:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Στην Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για τη δολοφονία στην Αράχωβα - Εικόνες

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Νάξο: Σύγκρουση αγροτικού οχήματος με μηχανή - Ένας νεκρός

16:07ΕΛΛΑΔΑ

O Όμιλος NAFTOGAZ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων Φυσικού Αερίου για τον χειμώνα 2025–2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τσάμηδες και Τσαμουριά: Η ιστορική πραγματικότητα και τα αλβανικά μυθεύματα

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Η πρώην αθλήτρια είχε πρωταγωνιστήσει και στο κύμα καταγγελιών για κακοποιητικές συμπεριφορές στις προπονήσεις

17:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Έλαβαν προθεσμία οι τέσσερις συλληφθέντες - Βαρύτατη η ποινική δίωξη

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Δευτέρα (17/11) - Η ανακοίνωση ΟΑΣΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

08:11ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών - Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

17:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για «ψυχρή μάζα» από τη Βόρεια Ευρώπη - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Λεωφορείο που μετέφερε παιδιά έπεσε σε χαντάκι - Δεν υπάρχουν τραυματίες

17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες - Ποινική δίωξη για πλήθος αδικημάτων

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπογράφηκε η συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Ουκρανία, παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκιλφόιλ

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Καρδιακή ανακοπή σε βιντεοκλήση: Έσωσε τη ζωή του 60χρονου φίλου της - «Κρατήσου»

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος»

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Κόμβος η Ελλάδα για το αμερικανικό LNG» – Ζελένσκι: «Ευχαριστώ την Αθήνα για τη στήριξη»

11:50LIFESTYLE

Σπάνια εμφάνιση του Πασχάλη Τερζή – Συγκίνησε τους παρευρισκόμενους τραγουδώντας Καζαντζίδη (βίντεο)

16:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ευχαριστώ, Ελλάδα»: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Πρωταθλήτρια Ευρώπης, με δύο συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες η αθλήτρια που συνελήφθη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ