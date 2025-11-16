Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας»

Η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα την Κυριακή (16/11) αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, τόνισε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έγραψε: «Η σημερινή του επίσκεψη συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, πράγμα που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας. Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου».

«Ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και συγκεκριμένο έργο!», πρόσθεσε.

