Δείτε LIVE - Στην Αθήνα ο Ζελένσκι για τα ενεργειακά - Υπογράφονται συμφωνίες για το φυσικό αέριο

Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» το αεροσκάφος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο κ. Ζελένσκι έχει συναντήσεις με τον Κώνσταντίνο Τασούλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Κύριος στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, με τον κ. Ζελένσκι μάλιστα να προαναγγέλλει ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα. Παράλληλα, συζητήσεις διεξάγονται και για τον «Κάθετο διάδρομο» μεταφοράς φυσικού αερίου, από την Ελλάδα προς την Ουκρανία.

Δείτε το βίντεο της άφιξης Ζελένσκι στην Αθήνα:

Στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Ζελένσκι αναμένεται στις 13:45, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Η επίσκεψη Ζελένσκι έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

