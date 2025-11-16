Ζελένσκι: Το Κίεβο συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή

Ζελένσκι: Το Κίεβο συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukrainian Presidential Press Office
Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα που θα βοηθήσει να καλυφθούν οι χειμερινές της ανάγκες, ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεσμευόμενος να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο» αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις»

Στις 13:45 στο Μαξίμου ο Ζελένσκι

Η δήλωση Ζελένσκι έγινε πριν από την σημερινή άφιξή του στην Ελλάδα, πρώτο σταθμό των επισκέψεών σε χώρες της Ευρώπης, καθώς στη συνέχεια πρόκειται να μεταβεί στη Γαλλία και την Ισπανία.

Τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Διευρύνει τις επιλογές εφοδιασμού το Κίεβο

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είχε διαθέσει κεφάλαια για εισαγωγές φυσικού αερίου από Ευρωπαίους εταίρους και τράπεζες υπό τις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από ουκρανικές τράπεζες, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με Αμερικανούς εταίρους για να εξασφαλίσει πλήρη χρηματοδότηση.

Η Ουκρανία διευρύνει τις επιλογές χειμερινού εφοδιασμού μέσω των Πολωνών εταίρων, όπου συνεργάζεται με το Αζερμπαϊτζάν και ελπίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα συμβόλαια, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο «κάθετος διάδρομος» στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιεί την επίσκεψη στην Αθήνα με κύριο στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τη συζήτηση για τον «κάθετο διάδρομο» μεταφοράς φυσικού αερίου. Η νέα άφιξη του τσην Ελλάδα έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του, στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Σειρά επαφών

Ο Ουκρανός ηγέτης θα έχει επαφές, κατά σειρά, με: τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κομβικό το θέμα της ενέργειας

Η ενέργεια κυριαρχεί στην ατζέντα των συζητήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον «Κάθετο Διάδρομο», ένα κομβικό έργο για τη μεταφορά αερίου από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία, μέσω της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.

Σημειώνεται πως το εν λόγω έργο γνώρισε εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα, με την υπογραφή συμφωνιών στο Ζάππειο που αφορούν τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του αγωγού.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι θα θέσει το ζήτημα της αμυντικής ενίσχυσης της Ουκρανίας. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν δύναται να παράσχει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την εθνική άμυνα της χώρας.

Ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος έδωσε τον τόνο της επίσκεψης, λέγοντας: «Διαμορφώνουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου για το Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Η Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση συγκεντρώσεων για την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη Φιλοθέη και στο Χαλάνδρι, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ειδικότερα η αστυνομία αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

