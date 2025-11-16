Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με κύριο στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τη συζήτηση για τον «Κάθετο διάδρομο» μεταφοράς φυσικού αερίου. Η επίσκεψη έρχεται περίπου δύο χρόνια μετά την προηγούμενη παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Σειρά επαφών

Λόγω των γνωστών μέτρων ασφαλείας, οι ακριβείς ώρες των συναντήσεων του κ. Ζελένσκι δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο Ουκρανός ηγέτης θα έχει επαφές, κατά σειρά, με:

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Κομβικό το θέμα της ενέργειας

Η ενέργεια κυριαρχεί στην ατζέντα των συζητήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον «Κάθετο Διάδρομο», ένα κομβικό έργο για τη μεταφορά αερίου από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία, μέσω της Ρουμανίας και της Μολδαβίας.

Σημειώνεται πως το εν λόγω έργο γνώρισε εξελίξεις την περασμένη εβδομάδα, με την υπογραφή συμφωνιών στο Ζάππειο που αφορούν τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του αγωγού.

Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι θα θέσει το ζήτημα της αμυντικής ενίσχυσης της Ουκρανίας. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν δύναται να παράσχει αμυντικά συστήματα που είναι απαραίτητα για την εθνική άμυνα της χώρας.

Ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος έδωσε τον τόνο της επίσκεψης, λέγοντας: «Διαμορφώνουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν».

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να αναχωρήσει τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου για το Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Η Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση συγκεντρώσεων για την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη Φιλοθέη και στο Χαλάνδρι, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας.



Ειδικότερα η αστυνομία αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

