Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας

«Η Ουκρανία χρειάζεται υποστήριξη για να σωθούν ζωές: περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι

Ζελένσκι: Ζητά περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα από τους συμμάχους της Ουκρανίας
AP
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε χθες Σάββατο την έκκλησή του προς τους συμμάχους να ενισχύσουν τη χώρα του με περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, την επομένη των φονικών ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο που στοίχισαν τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

«Η Ουκρανία χρειάζεται υποστήριξη για να σωθούν ζωές: περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενισχυμένες αμυντικές δυνατότητες και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τους εταίρους μας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκκληση αυτή έγινε την ώρα που οι ουκρανικές αρχές ανέβαζαν σε επτά τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιθέσεις της Παρασκευής – με πυραύλους και drones – σε συνοικίες του Κιέβου, μετά τον θάνατο μιας ηλικιωμένης που νοσηλευόταν τραυματισμένη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε πως ένα από τα θύματα ήταν η Νατάλια Χοντεμντσούκ, σύζυγος τεχνικού στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ που είχε χάσει τη ζωή του στην τραγωδία του 1986. «Σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, η Ναταλία σκοτώθηκε σε μια νέα τραγωδία, η οποία προκλήθηκε για άλλη μια φορά από το Κρεμλίνο», δήλωσε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικό διυλιστήριο στην περιφέρεια Ριαζάν, κοντά στη Μόσχα, «στο πλαίσιο των προσπαθειών που αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του εχθρού να εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και βόμβες» εναντίον της Ουκρανίας.

Ο περιφερειάρχης Πάβελ Μαλκόφ δήλωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 25 ουκρανικά drones στο Ριαζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Τα συντρίμμια (που έπεσαν) προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις μιας εταιρείας», χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ρωσικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Το γραφείο του εισαγγελέα στην περιφέρεια της Χερσώνας ανέφερε πως «τρεις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο» στην ομώνυμη πόλη και στο χωριό Μικλίτσκι. Ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φιόντοροφ, ενημέρωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας ρωσικής επίθεσης στην περιοχή.

