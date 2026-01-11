ΟΦΗ – Asteras Aktor 4-0: Σόου Τιάγκο Νους με καρέ τερμάτων

Άνετα οι Κρητικοί έφτασαν στη νίκη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αργεντινό που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του – Αποβλήθηκε ο Τσίκο για τους φιλοξενούμενους.

ΟΦΗ – Asteras Aktor 4-0: Σόου Τιάγκο Νους με καρέ τερμάτων
ΟΦΗ ορεξάτος, Asteras Aktor ταλαιπωρημένος, Τιάγκο Νους… δαιμονισμένος! Αυτή ήταν η εικόνα στο Παγκρήτιο για την άνετη επικράτηση των Κρητικών με 4-0, σε ένα αποτέλεσμα που είχε για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αργεντινό.

Ο εξτρέμ της ομάδας του Κόντη έβαλε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του, πραγματοποιώντας μία απ’ τις καλύτερες εμφανίσεις παίκτη του ΟΦΗ στη σύγχρονη ιστορία του. Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Ηρακλείου πήγε στους 15 βαθμούς και ανέβηκε στην 9η θέση προσπερνώντας τον Αστέρα και τον Ατρόμητο. Η ομάδα της Τρίπολης που ταξίδεψε αυθημερόν στην Κρήτη λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που αντιμετώπισε εξ αιτίας της κακοκαιρίας (η πτήση του Σαββάτου επέστρεψε στην Αθήνα καθώς δεν μπορούσε να προσγειωθεί λόγω ανέμων), έμεινε στους 13 βαθμούς.

Το ματς ξεκίνησε ισορροπημένο και με τους φιλοξενούμενους να ελέγχουν τον ρυθμό. Από λάθος της ομάδας της Τρίπολης ήρθε το πέναλτι στα μισά του πρώτου μέρους και το γκολ άλλαξε τις ισορροπίες. Ο ΟΦΗ έγινε κυρίαρχος και δημιούργησε επιπλέον φάσεις, φτάνοντας και σε δεύτερο τέρμα στο τέλος του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Η αποβολή του Τσίκο απλούστευσε τα πάντα, ενώ ο Νους αμέσως μετά έκανε χατ τρικ «καθαρίζοντας» τη νίκη. Για να πετύχει και τέταρτο τέρμα μετά, βάζοντας… κερασάκι στην τούρτα της κορυφαίας εμφάνισής του.

Το φιλμ του αγώνα

12΄Διώξιμο του Χριστογεώργου μετά από φάουλ, ο Κετού έστρωσε στον Καλτσά που σούταρε άουτ.

21’ Ο Μπόρχα εκτέλεσε φάουλ, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει.

25’ Ο Νους απέφυγε τον Τριανταφυλλόπουλο, μπήκε στην περιοχή, με τον Παπαδόπουλο να τον ανατρέπει. Ο Τζήλος αμέσως υπέδειξε πέναλτι.

27’ Γκολ 1-0: Ο Τιάγκο Νους ανέλαβε την εκτέλεση κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου!

31’ Ο Σενγκέλια φάτσα με τον Παπαδόπουλο, αλλά πριν σουτάρει τον έκοψε ο Πομόνης τελευταία στιγμή.

32’ Εξαιρετική ενέργεια του Σαλσέδο, σούταρε από διαγώνια θέση με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει.

43’ Γκολ 2-0: Ο Μπόρχα έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Νους έπιασε το διαγώνιο σουτ εντός περιοχής και νίκησε τον Παπαδόπουλο!

53’ Ο Παπαδόπουλος έκανε λάθος πασάροντας στον Σαλσέδο, όμως ο Σενγκέλια που έγινε κάτοχος σούταρε εκτός εστίας.

54’ Ο Σιλά έκανε κακή πάσα προς τα πίσω, ο Σαλσέδο πετάχτηκε και έκλεψε για να βγει τετ α τετ, με τον Παπαδόπουλο να τον νικά.

57’ Ο Τσίκο έκανε μακρινό σουτ, δεν απείλησε ουσιαστικά τον Χριστογεώργο.

60’ Ο Τσίκο έκανε μαρκάρισμα στον Νους και είδε την κίτρινη. Ο VAR ειδοποίησε τον Τζήλο να τσεκάρει τη φάση για αναβάθμιση σε κόκκινη, κάτι που έγινε με τον παίκτη του Αστέρα να αποβάλλεται.

66’ Γκολ 3-0: Άνοιγμα στον Μπόρχα από δεξιά στην περιοχή, αυτός γύρισε συρτά και ο Νους στην πορεία της μπάλας την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας χατ τρικ!

74’ Γκολ 4-0: Ο Νους στην αντεπίθεση, βρήκε χώρο να σουτάρει, το έκανε και νίκησε τον Παπαδόπουλο πετυχαίνοντας το τέταρτο προσωπικό του τέρμα!

85’ Ο Σαλσέδο έκανε τακουνάκι, ο Ανδρούτσος γύρισε ξανά στον Σαλσέδο, αλλά το σουτ που έκανε ήταν άστοχο.

87’ Σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη, ο Μαρινάκης από τη μικρή περιοχή αστόχησε με κεφαλιά.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος – Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπσιτς.

Κόκκινες: Τσίκο (61’)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς (62’ Χριστόπουλος), Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλες (73’ Μαρινάκης), Χατζηθεοδωρίδης, Αποστολάκης (73’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Νους (81’ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (62’ Ισέκα), Σαλσίδο.

ASTERAS AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος (46’ Ιβανόφ), Σίπσιτς, Πομόνης (46’ Σιλά), Φερνάντες, Μουνιόθ, Αλάγκμπε (46’ Τσίκο), Μπαρτόλο (70’ Τζανδάρης), Κετού, Καλτσάς, Μακέντα (70’ Οκο).

