Τασούλας: Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, η στάση μας εκπορεύεται και από το τραύμα της Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη και αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, συνδέοντας τη στάση της χώρας με το Κυπριακό και την ανάγκη υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου, στη σημερινή (16/11) συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Από την πρώτη στιγμή της εισβολής, η χώρα μας τάχθηκε με το μέρος σας», ανέφερε αρχικά με αποδέκτη τον κ. Ζελένσκι και προσέθεσε ότι «είμαστε αφοσιωμένοι στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο. Στην εισβολή της Ρωσίας, αυτά παραβιάστηκαν».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε πως η ελληνική στάση στο θέμα του πολέμου εκπορεύτηκε από το Κυπριακό. «Η στάση μας απέναντι στην Ουκρανία, εκπορεύτηκε κι από το τραύμα της Κύπρου», σημείωσε.

«Παραδοσιακά, η Ελλάδα είχε σχέσεις με τη Ρωσία. Αλλά μπροστά στην απρόκλητη εισβολή, η θέση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη», τόνισε ο κ. Τασούλας για να συμπληρώσει πως «θα συνεχίσει η Ελλάδα να στηρίζει τις προσπάθειές σας για όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάπαυση του πυρός. Ώστε να έρθει μία διαρκής ειρήνη και να λάβει τέλος η δοκιμασία του λαού σας».

«Η Ελλάδα θα είναι στήριγμα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και την ανοικοδόμηση της χώρας. Σαν σήμερα, ιδρύθηκε το ψευδοκράτος στη Βόρειο Κύπρο, που έχει την αποδοκιμασία όλης της διεθνούς κοινότητας. Η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και ο αναθεωρητισμός είναι κάτι που η χώρα μας δεν μπορεί να δεχθεί. Για αυτό και η στάση μας θα παραμείνει απαράλλαχτη απέναντι στη χώρα μας», ολοκλήρωσε ο κ. Τασούλας.

«Σας ευχαριστούμε για την στήριξη στον ενεργειακό τομέα, είμαστε ευγνώμονες στον ελληνικό λαό»

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους Έλληνες που παρέχουν στήριξη εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν δύσκολο χειμώνα, και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη στήριξη που παρέχει, ενώ, σημείωσε πως στις συνομιλίες θα θέσει και το θέμα των Ουκρανών ομήρων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, με χαρά σας υποδέχομαι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίσκεψή σας στην Αθήνα καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρες μας σε μια περίοδο χρονική που είναι κρίσιμη τόσο για την πατρίδα σας, την Ουκρανία, όσο για την Ευρώπη και για τον κόσμο όλο.

Η χώρα μας, κύριε Πρόεδρε, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τάχθηκε με το μέρος σας, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά σας τη μεγάλη, στον αγώνα σας για να αντιμετωπίσετε και να προστατεύσετε την εθνική σας κυριαρχία, την ελευθερία σας και την ειρήνη.

Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια της δοκιμασίας της χώρας σας μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκε σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο πολιτικό, στο διπλωματικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό, στο ενεργειακό και στο ανθρωπιστικό.

Η στάση μας αυτή, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, τα οποία στην περίπτωση της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα.

Η στάση μας όμως, κύριε Πρόεδρε, υπαγορεύτηκε και από κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας και πολύ βαρύ. Από το τραύμα της Κύπρου. Από το γεγονός ότι η Κύπρος έχει υποστεί ανάλογο χτύπημα. Η Κύπρος τελεί υπό την στρατιωτική εισβολή και κατοχή της Τουρκίας εδώ και δεκαετίες, έχει καταληφθεί περίπου το 40% του νησιού και αυτή ακριβώς η περίπτωση μάς υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα, γιατί είναι ταυτόσημες, δυσάρεστες διεθνείς περιπτώσεις.

Και, όπως ξέρετε, όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο και σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί και η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή η θέση μας δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή την οποίαν εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια επιδεικνύουμε.

Καλωσορίζοντας, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, εδώ στην Αθήνα εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να παράσχω τη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για όσο το δυνατόν γρηγορότερη κατάπαυση του πυρός στη δοκιμαζόμενη χώρα σας, η οποία κατάπαυση, ευκταίο είναι πως θα οδηγήσει αργότερα σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια, αυτή η τρομερή δοκιμασία του λαού σας να λάβει τέλος.

Και βεβαίως, να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην επιδίωξή της να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τους όρους της αιρεσιμότητας που υπάρχουν, αλλά είναι και στήριγμά σας όταν έρθει αυτή η ώρα, για την ανοικοδόμηση της χώρας σας, ώστε όλα τα τραύματα του πολέμου να διορθωθούν και να μείνουν πίσω.

VOLODYMYR ZELENSKYY (από ανεπίσημη μετάφραση): Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εξοχότατοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι δημοσιογράφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή εδώ στην Ελλάδα. Χαίρομαι για την συνάντησή μας, εκ μέρους της Ουκρανίας θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη προς όλο τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση του, την ακλόνητη αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς. Και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας στον αγώνα της και γι’ αυτό την ευχαριστούμε πολύ.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Δημοκρατία διότι εδώ και τέσσερα και παραπάνω χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, όσον αφορά στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στην ίδια την ένταξη αλλά και τις μελλοντικές συνομιλίες. Οπότε σας ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες διότι βρίσκεστε και σε αυτό το τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε.

Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, έρχεται ο χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας στην Ουκρανία, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την Ουκρανία. Τα χτυπήματα είναι καθημερινά και με τα μη επανδρωμένα και με τους πυραύλους. Σας ευχαριστούμε, πρώτα απ’ όλα για την πολιτική σας στήριξη, αλλά σας ευχαριστούμε και για την στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε διαπραγματεύσεις όσον αφορά στη διμερή συνεργασία μεταξύ μας στον ενεργειακό τομέα.

Και σήμερα έχουμε μια γεμάτη ατζέντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουν οργανωθεί οι συναντήσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού και χαίρομαι ότι θα εφαρμόσουμε κάποια σχέδια που έχουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας σήμερα, εντός της πλούσιας ατζέντας μας και θα συζητήσουμε για την ενεργειακή της ασφάλεια.

Σήμερα, επίσης, θα συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό για εμάς για την Ουκρανία θέμα, ανθρωπιστικό θέμα, και ελπίζουμε και στην στήριξη της Ελλάδας, είναι η επιστροφή των απαχθέντων Ουκρανόπουλων, που βρίσκονται σήμερα στη Ρωσία, είναι δικά μας παιδιά και αναμένουμε την στήριξη της Ελλάδας, ώστε να λάβει μέρος στην διεθνή συμμαχία όσον αφορά στην επιστροφή των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας σπίτι τους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση της στήριξης της Ελλάδας προς τη χώρα σας. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κύριε Πρόεδρε. Σαν σήμερα, πριν 42 χρόνια, ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία. Ένα κράτος εντός εισαγωγικών, ένα ψευδοκράτος, το οποίο έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας.

Ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η επίλυση των διαφορών με ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα επ' ουδενί δεν μπορεί να δεχτεί. Γι’ αυτό και να είστε βέβαιος ότι η στάση μας απέναντι στη χώρα σας και στα θέματα που θίξατε, και τα ανθρωπιστικά και των απαχθέντων παιδιών και τα ενεργειακά, η στάση μας θα παραμείνει το ίδιο, απαράλλαχτη, δίπλα στην Ουκρανία.

VOLODYMYR ZELENSKYY: Ευχαριστώ.

