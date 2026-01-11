Σούπερ Λίγκα – ΟΦΗ: Ο Τιάγκο Νους στο κλειστό «κλαμπ» των παικτών που πέτυχαν 4 γκολ σε έναν αγώνα

Ο Τιάγκο Νους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ΟΦΗ στην εύκολη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης με 4–0 στο Παγκρήτιο, πετυχαίνοντας και τα τέσσερα τέρματα της ομάδας του Χρήστου Κόντη.

Με αυτήν τη μοναδική του παράσταση, κατόρθωσε να «γράψει» ιστορία και να προσθέσει το όνομά του σε ένα «κλειστό κλαμπ».

Σε επίπεδο Σούπερ Λίγκας (από την αγωνιστική σεζόν 2006 – 2007), αποτελεί μόλις τον τέταρτο ποδοσφαιριστή που κατορθώνει να σκοράρει 4 φορές σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα, αντικαταστάθηκε στο 81’, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους των Κρητικών.

Ο Μιραλάς, ο Πάντελιτς, η έκπληξη και ο… πρώτος

Την 22α Απριλίου 2007, ο Σταύρος Λαμπριάκος έγινε ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Ξάνθης που σημείωσε τέσσερα γκολ μετά το «καρέ» που έκανε στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΟΦΗ (νίκη με 4–1), λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους Βεριντιάνο Μαρτσέλο και Αμπνεραχίμ Ουακίλι.

Ο επόμενος ήταν ο Μάρκο Πάντελιτς, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να σκοράρει τέσσερις φορές στην εκτός έδρας νίκη με 4–0 κόντρα στην Κέρκυρα, την 11η Δεκεμβρίου 2011.

Ο τρίτος που το κατάφερε αυτό, ήταν ο Κέβιν Μιραλάς μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα την 25η Μαρτίου 2012, όταν «έγραψε» τέσσερις φορές το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στην εμφατική επικράτηση με 7–2 επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στα χρόνια της Σούπερ Λίγκας, το ρεκόρ τερμάτων σε ένα παιχνίδι ανήκει στον Μάρκους Μπεργκ, τον Σουηδό «δολοφόνο» του Παναθηναϊκού, ο οποίος τη 17η Απριλίου 2016 «υπέγραψε» τη νίκη των «πράσινων» με 6–1 επί του Πανθρακικού, σημειώνοντας 5 γκολ.