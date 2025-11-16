Παρούσα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για το φυσικό αέριο

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου την Κυριακή (16/11), ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τον Ουκρανό πρόεδρο εκεί.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ θα είναι παρούσα στην υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας για το φυσικό αέριο.

Σε δηλώσή του μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «θα διασφαλίσουμε ότι αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, το φυσικό αέριο θα φτάσει στη χώρα σας», με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά πως «είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων».

Η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Ανάρτηση Ζελένσκι πριν την άφιξη στην Ελλάδα

Πριν την άφιξή του στην Αθήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο».

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε.

Fruitful diplomacy ahead. Sunday – visit to Greece and important agreement on natural gas imports. Monday – historic deal with France in Paris to strengthen our combat aviation and air defense. Tuesday – talks in Spain on bolstering our air defense and initiatives with partners. pic.twitter.com/1DPSL1Xzpt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

