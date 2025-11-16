Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία: «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»
«Αυτό το επίτευγμα βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους εταίρους μας» τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ
«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Είναι τόσο απλό» έγραψε σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας με την Ουκρανία.
«Είχα την τιμή να παρακολουθήσω την ιστορική υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ της Atlantic-See LNG Trade, μιας κοινοπραξίας μεταξύ του ελληνικού ενεργειακού φορέα ΔΕΠΑ και της ΑΚΤΩΡ και της ουκρανικής Naftogaz.
Το επίτευγμα αυτό βασίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που θα φέρουν αμερικανικό φυσικό αέριο στους Eυρωπαίους εταίρους μας, δημιουργώντας τις τόσο αναγκαίες εναλλακτικές λύσεις στη ρωσική ενέργεια» καταλήγει η πρέσβης των ΗΠΑ.