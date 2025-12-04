Παπασταύρου στο FOX: «Στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επανέλαβε ότι μετά τις νέες ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο, η Ελλάδα αποκτά κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της γεωπολιτικής και ενεργειακής αρχιτεκτονικής από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό FOX Business.

Σε ερώτηση εάν η Ελλάδα θα γίνει η κύρια πύλη της Ευρώπης για το αμερικανικό LNG, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό η ενέργεια αλλάζει τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική, και η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική».

Δείτε εδώ τη συνέντευξη.

Ακόμη, είπε ότι κατά τη νέα συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, συζητήθηκαν συγκεκριμένα σχέδια για τον πλήρη απεγκλωβισμό της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και την αντικατάσταση με αμερικανικό LNG.

«Αυτό γίνεται μέσω της Ελλάδας, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή –τη Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη– έχει την ιδανική γεωγραφική θέση, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει ισχυρή οικονομία και πολιτική σταθερότητα και αποτελεί την πύλη για το αμερικανικό LNG προς την Κεντρική Ευρώπη», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν έχουν υπογραφεί συμβόλαια για την προμήθεια αμερικανικού LNG, ο κ. Παπασταύρου απάντησε καταφατικά και συμπλήρωσε ότι «ήδη υπάρχουν Αμερικανοί εξαγωγείς LNG που έχουν υπογράψει συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες κι αυτό θα φτάσει μέχρι την Ουκρανία», κάνοντας αναφορά στη συμφωνία που υπεγράφη παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Αθήνα, όπου «η Naftogaz, η ΔΕΠΑ και η AKTOR συμφώνησαν να φέρουν αμερικανικό LNG για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο –περίπου 300 εκατ. κυβικά μέτρα– για να στηρίξουν τον ουκρανικό λαό».

«Η συμφωνία έγινε και με την παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβη, της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή αναδιάρθρωση», ολοκλήρωσε.

