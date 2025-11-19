Παπασταύρου - Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις- Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα»

Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης αλλάζει και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή

Παπασταύρου - Γκίλφοϊλ: «Ιστορική στιγμή για τις διμερείς σχέσεις- Παίκτης πρώτης γραμμής η Ελλάδα»

Στιγμιότυπο από το πρώτο Forum για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο "Reframing the Energy Transition" που διοργανώθηκε από το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, στην Αθήνα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Στις συζητήσεις, το Forum εξέτασε τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, αναδεικνύοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της διαστάσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Eurokinissi
Η κοινή εμφάνιση της Αμερικανίδας πρέσβεως και του υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου έδωσε το σαφές μήνυμα ότι η Αθήνα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου ενεργειακού ευρωπαϊκού σκηνικού. Η εμφάνιση έλαβε χώρα στο 1ο Φόρουμ Γνώσης για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα όπου και παρουσιάστηκαν οι κινήσεις που αναβαθμίζουν οριστικά τον ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Με φόντο τις συμφωνίες για LNG, τις εξελίξεις στις έρευνες υδρογονανθράκων και τις συμμαχίες που χτίζονται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Ουάσιγκτον και η Αθήνα έστειλαν κοινό μήνυμα: Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης αλλάζει και η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή.

Με θέμα «Αναδιαμόρφωση της Ενεργειακής Μετάβασης», το συνέδριο φιλοξένησε 850 εκπροσώπους από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι συμφωνίες που τοποθετούν την Αθήνα στον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου μίλησαν για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη ΝΑ Ευρώπη.

Στιγμιότυπο από το πρώτο Forum για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο "Reframing the Energy Transition" που διοργανώθηκε από το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, στην Αθήνα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Στις συζητήσεις, το Forum εξέτασε τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, αναδεικνύοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της διαστάσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

«Ιστορική στιγμή» λέει η Κίμπερλυ Γκιλφόιλ

Η Αμερικανίδα πρέσβης περιέγραψε την τρέχουσα περίοδο ως «ιστορική στιγμή» για τις διμερείς σχέσεις, αναφερόμενη στην πρωτοβουλία P-TEC που συγκέντρωσε εκατοντάδες φορείς γύρω από έναν κοινό στόχο: Προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μακροχρόνια εμπορική συμφωνία που επιτρέπει τη διέλευση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από ελληνικό έδαφος – μια πρωτοποριακή κίνηση για την ευρύτερη περιοχή.

Η Γκίλφοϊλ την χαρακτήρισε «στρατηγικό επίτευγμα που μεταβάλλει τη γεωπολιτική της ΝΑ Ευρώπης», τονίζοντας την αμερικανική υποστήριξη στον στόχο πλήρους απεξάρτησης από τις ρωσικές προμήθειες έως το 2027.

Παράλληλα, η πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία των τριμερών συνεργασιών ExxonMobil-Energean-HELLENiQ ENERGY για ερευνητικές δραστηριότητες σε Ιόνιο και Κρήτη, επενδύσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας ως διαύλου ενεργειακής διαφοροποίησης.

Η Ουάσιγκτον, όπως σημείωσε, αναγνωρίζει στην Ελλάδα έναν «παίκτη πρώτης γραμμής» με δυνατότητες επιρροής από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την καρδιά της Ευρώπης.

Σε προσωπικότερο ύφος, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως «φίλο», επισημαίνοντας πως ο ίδιος περιγράφει τις εξελίξεις ως «καθοριστικά ορόσημα για το ενεργειακό μέλλον του έθνους».

Στιγμιότυπο από το πρώτο Forum για την Ενέργεια και τη Βιωσιμότητα, με τίτλο "Reframing the Energy Transition" που διοργανώθηκε από το HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, στην Αθήνα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Στις συζητήσεις, το Forum εξέτασε τις προκλήσεις και ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης, αναδεικνύοντας τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της διαστάσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)Eurokinissi

Η δεκάμηνη συνεργασία παράγει ήδη αποτελέσματα

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παπασταύρου εξύμνησε την καθοριστική συμβολή της Αμερικανίδας πρέσβη. «Η εμπιστοσύνη ξεκίνησε πριν ακόμη την άφιξή της στην Ελλάδα», δήλωσε, τονίζοντας ότι η αμερικανική υποστήριξη έδωσε ώθηση στην ελληνική διπλωματία και επιτάχυνε τις συζητήσεις.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η δεκάμηνη συνεργασία έχει ξεκινήσει με δυναμισμό και ήδη παράγει αποτελέσματα, από τις ροές LNG μέχρι τις επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου. «Βρισκόμαστε στην αρχή, αλλά είναι μια γερή αρχή», σχολίασε, τονίζοντας ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον «επικοινωνούν στην ίδια συχνότητα» όσον αφορά την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ωστόσο, ο υπουργός υπενθύμισε τις εκκρεμότητες που παραμένουν, όπως η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών για τα έργα της ExxonMobil και της HELLENiQ ENERGY, καθώς και η αναγκαιότητα αποτροπής έμμεσης επιστροφής ρωσικού αερίου μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

