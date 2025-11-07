Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα, αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο

Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για τη χώρα μας, που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Πέρα από τις συζητήσεις, είχαμε συμφωνίες που βάζουν τη χώρα μας πίσω στις γεωτρήσεις, καθώς θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, επισήμανε ο υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε, είχαμε συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από την Αμερική και την Ελλάδα, που συμφώνησαν προκειμένου να προωθήσουν αμερικανικό φυσικό αέριο σε χώρες στην Ευρώπη.

