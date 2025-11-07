Σταύρος Παπασταύρου στο Newsbomb.gr: Ιστορική ημέρα για τη χώρα, αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Είναι ιστορική η ημέρα σήμερα για τη χώρα μας, που αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε αποκλειστικά στο Newsbomb.gr ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
Πέρα από τις συζητήσεις, είχαμε συμφωνίες που βάζουν τη χώρα μας πίσω στις γεωτρήσεις, καθώς θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, επισήμανε ο υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε, είχαμε συμφωνίες μεταξύ εταιρειών από την Αμερική και την Ελλάδα, που συμφώνησαν προκειμένου να προωθήσουν αμερικανικό φυσικό αέριο σε χώρες στην Ευρώπη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
O Θανάσης Πασσάς κάνει Sports Party στο ΟΠΑΠ Game Time
12:24 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιοι γελάνε και ποιοι κλαίνε με τα ραβασάκια της Nielsen
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
10:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ