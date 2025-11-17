Η επίσκεψη Ζελένσκι και τα 7 κρίσιμα σημεία της συμφωνίας για το LNG και την ασφάλεια

Mε την υπογραφή της συμφωνίας η οποία μετατρέπει την Ελλάδα σε κόμβο τροφοδοσίας της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό LNG επισφραγίστηκε η χθεσινή ολιγόωρη επίσκεψη στη χώρα μας του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως φάνηκε και από την κοινή ανακοίνωση που εξεδόθη μετά την επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου, η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

Με βάση αυτή τη συμφωνία ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα, για άλλη μια φορά να στείλει ένα μήνυμα και προς την Ε.Ε. αλλά και προς την Ανατολή…

Κατά την κοινή συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού και του Ουκρανού Προέδρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία να στείλει νέο μήνυμα στην Ευρώπη ενόψει και της Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών μελών τον Δεκέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δεν θα μπορεί να εισέρχεται «μεταμφιεσμένο» το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη βάζοντας στο στόχαστρο την Τουρκία.

Με αυτή τη συμφωνία, η Ελλάδα δείχνει σαφή στήριξη στην κυριαρχία της Ουκρανίας και στην αντίθεσή της στην παραβίαση των συνόρων – κάτι που έχει τονίσει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης.

Είναι επίσης μήνυμα προς τη Ρωσία ότι ευρωπαϊκά κράτη ενισχύουν ενεργά την Ουκρανία, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πολύ πρακτική βοήθεια. Κατά την επίσκεψη, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη ευρύτερη Ευρωατλαντική περιοχή.

Στην αντιφώνησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη στήριξη της Ελλάδας. «Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους», είπε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος ο οποίος ευχαρίστησε επίσης τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Τραμπ για τη μέχρι σήμερα στήριξή τους.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ, Χατζηδάκης, ο οποίος υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media πως «η επίσκεψη του κ. Ζελένσκι συνδέεται με την ενεργειακή στήριξη της Ουκρανίας, μέσω Ελλάδας, γεγονός που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας». «Άλλη μια σημαντική ελληνική επιτυχία, μετά τις συμφωνίες της 6ης και 7ης Νοεμβρίου. Ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας διεθνώς, χωρίς φωνές και αντάρα, με στρατηγική και συγκεκριμένο έργο!», πρόσθεσε.

Από το Μέγαρο Μαξίμου εξάλλου υπογραμμίζουν ότι η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία άμεσα, από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, που υπεγράφη χθες, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

«Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Τι σημαίνει στην πράξη η συμφωνία

Για την Ουκρανία: εξασφαλίζει σημαντικές ενεργειακές ροές σε έναν δύσκολο χειμώνα, κάτι ζωτικής σημασίας καθώς έχουν καταστραφεί υποδομές.

Για την Ελλάδα: ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση ως ενεργειακός κόμβος, ειδικά στο LNG. Επίσης, μεγαλώνει ο ρόλος της ως «μέσος» ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ανατολική Ευρώπη στο ενεργειακό πεδίο.

Για την Ευρώπη: βοηθά στην ενεργειακή διαφοροποίηση μακριά από ρωσικά καύσιμα, κάτι πολύ σημαντικό για ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Διπλωματικά: η συμφωνία δείχνει ότι η στήριξη της Ουκρανίας δεν είναι περιορισμένη στην αμυντική συνεργασία, αλλά επεκτείνεται και στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του «Route 1», που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

«Οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω ενός αξιόπιστου, πολυεθνικού διαδρόμου, αποτελεί μια «γέφυρα ενέργειας» μεταξύ των υποδομών της Ελλάδας και της Ουκρανίας, στηρίζοντας την ευρύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία διευκολύνει τον στόχο της διασφάλισης αξιόπιστης θέρμανσης για τους Ουκρανούς.

Σημειώνεται ότι η Naftogaz Group είναι η κορυφαία, κάθετα ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και θεμέλιος λίθος της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και ολοκληρωμένους ενεργειακούς ομίλους στην Ελλάδα, με ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς και βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας.

Το deal των 2 δισ. που εξασφαλίζει η Ουκρανία

Νωρίτερα χθες, ο κ. Ζελένσκι είχε προαναγγείλει το deal σημειώνοντας πως η Ουκρανία θα εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου.

Τα κρίσιμα σημεία

Όπως προκύπτει από την κοινή ανακοίνωση που εξεδόθη μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ουκρανό πρόεδρο, τα δύο μέρη:

Υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας - οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

και - οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων. Υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

για τη διαφοροποίηση των την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας. Συμφωνούν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) , στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

, στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές. Αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη. Εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει. Συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κατά τη διάρκεια περιπάτου τους στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, ο κ. Τασούλας μετέφερε στον κ. Ζελένσκι όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και τον θαυμασμό του γιατί τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός του αντιστέκονται υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια εισβολή.

Η επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στη χώρα μας ολοκληρώθηκε με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος του μετέφερε τη στήριξη της Βουλής στον αγώνα της χώρας του κατά της ρωσικής εισβολής. Από την πλευρά του ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι η στήριξη από την Ελλάδα ήταν και ανθρωπιστική και στρατιωτική και πλέον ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος, αυτός της ασφάλειας.

