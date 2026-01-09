Handelsblatt: Η εντυπωσιακή επιστροφή των ελληνικών τραπεζών και οι προκλήσεις

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt αναφέρεται εκτενώς στην «εντυπωσιακή επιστροφή» της ελληνικής οικονομίας, «αν αναλογιστεί κανείς ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας βρισκόταν στο “χείλος του γκρεμού” το 2015», όπως σημειώνει σε άρθρο.

«Μέσα σε μερικούς μήνες, οι τράπεζες είχαν χάσει περισσότερα από τις μισές τους καταθέσεις. Για να σταματήσει την εκροή κεφαλαίων, ο τότε υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, διέταξε το κλείσιμο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για μία εβδομάδα και επέβαλε capital controls. Στη συνέχεια, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρειάστηκε να ανακεφαλαιοποιηθούν με κρατική βοήθεια και ιδιωτικά κεφάλαια», επισημαίνεται στη συνέχεια.

Η εφημερίδα φιλοξενεί και συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος τονίζει ότι «τα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών τεστ αντοχής του 2025, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών».

«Ακόμη και σε δυσμενή σενάρια, τα ιδρύματα διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», προσθέτει, με το δημοσίευμα να υπογραμμίζει ακόμη ότι «σήμερα, η κρίση εκείνης της περιόδου μοιάζει σχεδόν ξεχασμένη, καθώς η κρατική βοήθεια έχει αποπληρωθεί πλήρως».

