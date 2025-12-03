Συνάντηση Παπασταύρου - Μπούργκουμ: Οι συμφωνίες για ενέργεια και η αρκούδα

Στ. Παπασταύρου: «Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συνάντηση Παπασταύρου - Μπούργκουμ: Οι συμφωνίες για ενέργεια και η αρκούδα
Δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη - από κανέναν - η ταριχευμένη πολική αρκούδα, στο υπόβαθρο της φωτογραφίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλή του National Energy Dominance Council Doug Burgum στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.

papastayroy2.jpg

Ειδικά αφού, όπως έχει αποδειχθεί είναι ένα από τα πιο «δημοφιλή» σημεία για φωτογραφίες στο γραφείο του Αμερικανού Υπουργού.

1755703900868-1.jpg

Η σημειολογία της αρκούδας

Η ταριχευμένη αρκούδα, προϋπήρχε του Doug Burgum στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, καθώς μπροστά σε αυτή έχει ποζάρει στο παρελθόν και ο πρώτος υπουργός Εσωτερικών κατά την πρώτη διακυβέρνηση του Τραμπ Ryan Zinke.

Ο Πρωήν υπουργός Εσωτερικών Ryan Zinke

Επέκταση «κατάκτηση» και κυριαρχία

Ο συμβολισμός της πολικής αρκούδας δεν είναι τυχαίος. Ειδικά για έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής ενός οργάνου που έχει το όνομα «Εθνικό Συμβούλιου Ενεργειακής κυριαρχίας».

Η πολική αρκούδα χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο της αμερικανικής επιτυχίας και επέκτασης, ιδίως σε σχέση με την απόκτηση της Αλάσκας το 1867 και την αποστολή στον Βόρειο Πόλο το 1909. Η χρήση του σε γλυπτά στην Έκθεση Columbian του 1893 στο Σικάγο θεωρήθηκε ως αντανάκλαση του αισιοδοξίας και της προόδου της χώρας κατά τη διάρκεια της «Χρυσής Εποχής». Γι' αυτό ίσως και ο Doug Burgum ζήτησε να βγει από τις αποθήκες του υπουργείο όπου και είχε τοποθετηθεί κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν. Αφού συχνά πυκνά και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται σε μια νέα «χρυσή εποχή» για τις ΗΠΑ, υπό την ηγεσία του.

Με την αρκτική δε περιοχή, όπου κατοικούν οι πολικές αρκούδες, να αποτελούν κατά κάποιους το «τελικό βραβείο» για την αμερικανική διακυβέρνηση.

Οι δηλώσεις Παπασταύρου


Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, και μάλλον μετά τις φωτογραφίες μπροστά στην αρκούδα αλλά και στο διακοσμημένο με μαιάνδρους γραφείο του Burgum, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος προέβει στην
ακόλουθη δήλωση: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών και
επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, τον κ. Doug Burgum.
Με τον κ. Burgum έχουμε μια στενή συνεργασία, που μας επιτρέπει να “τρέχουμε”
γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον
προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil,
της Hellenic Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη Συμφωνία για τον Κάθετο
Διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια
αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες. Συμφωνίες οι οποίες
δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας,
θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση.
Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι
ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές
εταιρείες».

papastayroy3.jpg

Το διακοσμημένο με αρχαιοελληνικούς μαιάνδρους γραφείο του Doug Burgum


To αυριανό πρόγραμμα συναντήσεων του κ. Παπασταύρου

  • 08:30 (Ώρα Ελλάδος 15:30): Συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανο-εβραϊκής οργάνωσης AIPAC
  • 09:30 (Ώρα Ελλάδος 16:30): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Κάνσας, κ.
    Jerry Moran, μέλος Επιτροπής Κατανομής Πόρων
  • 10:30 (Ώρα Ελλάδος 17:30) Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Τέξας, κ. Ted
    Cruz, Πρόεδρο Επιτροπής Εμπορίου &amp; Μεταφορών
  • 11:00 (Ώρα Ελλάδος 18:00): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή του Τεννεσί, κ.
    Bill Hagerty, μέλος Επιτροπών Εξωτερικών και Κατανομής Πόρων
  • 11:45 (Ώρα Ελλάδας 18:45): Συνάντηση με τον Γερουσιαστή της Αριζόνα, κ.
    Ruben Gallego, μέλος Επιτροπής Ενέργειας
  • 14:30 (Ώρα Ελλάδας 21:30) Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
    International Development Finance Corporation, κ. Ben Black, Επικεφαλής
    Επενδύσεων και Προσωπάρχη του Conor Coleman
  • 15:30 (Ώρα Ελλάδας 22:30): Συνάντηση με εκπροσώπους της αμερικανο-
    εβραϊκής οργάνωσης American Jewish Committee
  • 17:00 (Ώρα Ελλάδας 24:00): Συνάντηση με τον κ. Mike Sabel, CEO of Venture
    Global.

